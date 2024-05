IL MAL-ROVESCIO DI BERTOLUCCI A BINAGHI! IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS VAGHEGGIA DI UN QUINTO SLAM A ROMA (“LE PROSPETTIVE CI SONO”) MA VIENE RIPORTATO ALLA REALTA’ DA PAOLO BERTOLUCCI: “SENZA METRO, CON UNO STADIO PRIVO DI COPERTURA, POSTAZIONI TV VERGOGNOSE, SALA STAMPA INADEGUATA E POCHI CAMPI A DISPOSIZIONE, PENSO SIA SOLO UN SOGNO PER CHI NON HA MAI FREQUENTATO GLI SLAM”

Pure a me piacerebbe che uno dei 4 Slam fosse nel nostro paese. Ma non è andata così. Gli Slam sono 4 e rimarranno 4, non diventeranno itineranti, non ne verrà aggiunto uno o due "per democrazia" (?) né con iniezioni di soldi. Rispettare uno sport significa accettarne la storia

Senza metro, privi di coperture, con postazioni tv vergognosa , sala stampa inadeguata e pochi campi a disposizione penso sia solo un sogno per chi non ha mai frequentato gli slam

"Siamo un po’ stufi di arrivare secondi”. Angelo Binaghi guarda in prospettiva nel momento d’oro del tennis Italiano e ci fa sognare a occhi aperti un quinto Slam….nella Capitale, proprio mentre si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia in programma al Foro Italico dal 6 al 19 maggio.

Un’ennesima edizione da record, in cui si punta a superare i 350mila spettatori e che vedrà pure la presenza di un campo in piazza del Popolo. Un evento in cui “il tennis italiano e la federazione si sono rilanciati e viaggiano a livelli altissimi”.

Parola Binaghi, che prosegue: “Jannik Sinner è secondo, siamo secondi al mondo perché ci sono gli Slam che sono più grandi di Roma che è un mille e anche per popolarità siamo secondi dopo il calcio”. A questo punto la domanda sorge spontanea: “Uno Slam in Italia? Ci sono finalmente dei grandi dirigenti italiani che sono dei riformisti e credo che, così come è successo per le Nitto Atp Finals, alla fine i veri valori verranno fuori e credo che Roma abbia grandi prospettive di fronte a sé”.

