18 mag 2023 11:18

MALDINI SPARA A ZERO CONTRO LA SOCIETA’ CHIEDENDO INVESTIMENTI MA NON FA AUTOCRITICA SUI 50 MILIONI SPESI MALE (E IN COMPLETA AUTONOMIA) IN ESTATE - PAOLINO E’ A RISCHIO: SE NON DOVESSE ARRIVARE IL PIAZZAMENTO IN CHAMPIONS, SAREBBE LUI A PAGARE PER IL MERCATO FLOP - A MENO DI CLAMOROSI COLPI DI SCENA, PIOLI (CHE PIACE ALLA PROPRIETÀ) RESTERÀ AL SUO POSTO FINO AL 30 GIUGNO 2025 (SCADENZA NATURALE DEL SUO CONTRATTO)