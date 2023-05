17 mag 2023 08:45

MAMMA LI TURCHI, C’E’ ZANIOLO FUORI DI TESTA (TANTO PER CAMBIARE) – ENTRA IN CAMPO NELLA RIPRESA, BECCA UN ROSSO DOPO 6 MINUTI E SCAPOCCIA TIRANDO CALCI E PUGNI NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI. UNA CRISI DI NERVI PER L’EX GIALLOROSSO CHE SI E’ STANCATO ANCHE DEL GALATASARAY. A GIUGNO VORREBBE TORNARE IN ITALIA. GLI MANCA IL PARCO DELLA CECCHINA? – VIDEO