Da corrieredellosport.it

RABIOT CON LA MADRE

Nervi tesi dopo la sconfitta ai rigori della Francia agli ottavi contro la Svizzera. Come riportato da RMC Sport, dopo la sequenza di rigori, che ha condannato i campioni del mondo in carica, è esplosa una lite sugli spalti della National Arena di Bucarest tra la madre di Adrien Rabiot con le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé.

Lite furiosa sugli spalti: ecco i motivi

Veronique Rabiot, mamma e agente del centrocampista della Juventus è esplosa dopo l'eliminazione della Nazionale francese. Prima ha attaccato la famiglia di Pogba al fischio finale dei tempi regolamentari.

Il motivo di questa prima discussione è per il terzo gol della Svizzera, scaturito da una palla persa proprio dal centrocampista ex Juve. Poi si è rivolta contro la famiglia di Mbappé al termine dei rigori, con l'attaccante del Psg autore dell'errore decisivo. Veronique ha chiesto ai genitori di redarguire il figlio e di renderlo meno arrogante, causando un'accesa discussione: la lite è proseguita per diversi minuti con altre famiglie che hanno assistito alla scena.

MBAPPE’

Stefano Montefiori per il "Corriere della Sera"

rabiot

Il jet privato dei Bleus è atterrato all' aeroporto del Bourget intorno alle 16.30, accolto da pioggia, molti giornalisti e zero tifosi. Le partite nel girone contro Germania (1-0), Ungheria (1-1) e Portogallo (2-2) avevano già mostrato non poche magagne, ma prima di lunedì sera nessuno in Francia pensava che i campioni del mondo potessero uscire agli ottavi battuti dalla Svizzera, oltretutto già maltrattata dall' Italia. Era un' ipotesi inconcepibile, e per questo in Francia lo choc è enorme.

Alla fine della partita sono scoppiati incidenti a Lione, Bordeaux, Lille, con risse tra tifosi e forze dell' ordine, ma lo sconcerto ha travolto anche l' entourage dei giocatori.

Kylian Mbappé, che ha sbagliato il rigore decisivo (avendo comunque il coraggio di non sottrarsi e di tirarlo), si è scusato: «Mi dispiace per il rigore sbagliato. Volevo aiutare la squadra, ho fallito». Ma sulle tribune dello stadio di Bucarest era già scoppiata una rissa verbale tra Véronique Rabiot, l' ingombrante madre del giocatore della Juventus e della Francia, e le famiglie di Pogba e dello stesso Mbappé.

«Come ha potuto perdere quel pallone?», ha gridato la madre di Rabiot ai parenti di Pogba, che ha segnato il magnifico gol del 3-1 ma qualche minuto dopo ha anche perso la palla fatale che ha permesso al contropiede svizzero di raggiungere il 3-3 e riagguantare una partita che i francesi pensavano già vinta. Non solo, Véronique Rabiot se l' è presa anche con il padre di Mbappé, invitandolo a dare una bella ridimensionata al figlio, accusato di essersi montato la testa e di avere portato la squadra alla rovina.

Il colpo di scena dell' eliminazione con la Svizzera sta riportando alla luce tensioni tra i giocatori che erano già emerse nelle partite precedenti e che erano state più o meno messe a tacere dall' intervento dell' allenatore Didier Deschamps.

Pogba

C' erano state le parole di Olivier Giroud, poco a suo agio per il ritorno in Nazionale di Karim Benzema. E non solo perché anni prima Benzema si era paragonato a una Formula Uno definendo invece Giroud un go kart, ma anche perché gli arrivavano pochi palloni dai compagni, in particolare da Mbappé. Alle parole di Giroud, in conferenza stampa, Mbappé è scattato e stava per intervenire, c' è voluto Deschamps a fermarlo tenendolo per un braccio.

KYLIAN MBAPPE EURO 2020

Troppe stelle, troppi campioni, il miracolo che era riuscito a Deschamps in Russia 2018 - grande coesione del gruppo - non è riuscito a riprodursi a questi Europei. E lo si è visto chiaramente in diretta tv, lunedì sera: dopo l' errore che condannava tutta la squadra, non un compagno si è avvicinato a Mbappé per consolarlo. C' era questo ragazzo di 22 anni, pur pagato 18 milioni di euro nel 2021 e candidato al Pallone d' oro, che si aggirava per il campo da solo, con lo sguardo incredulo per il suo stesso sbaglio, e che dopo qualche istante se ne è tornato negli spogliatoi, sempre da solo, mentre i compagni restavano sul terreno di gioco.

deschamps

Nei prossimi giorni l' allenatore Deschamps e il presidente della Federazione francese, Noël Le Graët, faranno «quattro chiacchiere», ha detto quest' ultimo. Oltre al disastro Mbappé - quattro partite, zero gol e il rigore fallito - ci sono i tanti errori imputati a Deschamps: la convocazione giusta ma tardiva di Karim Benzema, la scelta di indebolire la difesa pur di far giocare tutte le stelle davanti, il modulo sbagliato nel primo tempo con la Svizzera e la gestione confusa di Griezmann. Qui la critica arriva anche da Mourinho: «Non si può togliere Griezmann all' 89'. Alla fine vai ai supplementari e ti sei tirato la zappa sui piedi perché l' hai sostituito all' ultimo minuto. Spero che Deschamps faccia tesoro di questa esperienza». Ma corre voce che Zidane sia già pronto a prenderne il posto.