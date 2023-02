IL MANCHESTER CITY? E’ LA JUVENTUS D’OLTREMANICA – IL CLUB DELLO SCEICCO MANSOUR E’ ACCUSATO DI AVER TRUCCATO I BILANCI DAL 2009 AL 2018 RISCHIA UNA FORTE PENALIZZAZIONE O UNA RETROCESSIONE DIRETTA – ANCHE IL VECCHIO CONTRATTO DI MANCINI È NEL MIRINO: SECONDO GLI INQUIRENTI, L’ALLENATORE ITALIANO SAREBBE STATO PAGATO SEGRETAMENTE ANCHE DA UN ALTRO CLUB DI ABU DHABI…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

guardiola mansour

Welcome to Britaly. Se secondo il settimanale Economist il Regno Unito sta diventando sempre più simile all’Italia (vedi l’instabilità politica e 5 primi ministri negli ultimi 7 anni), ora c’è un altro pesante parallelo.

Non solo il coinvolgimento del ct azzurro Roberto Mancini. Perché da ieri, dopo la Juventus, un altro top club come il Manchester City è all’indice per accuse simili. E, se confermata la colpevolezza, anche per lo stellare club allenato da Pep Guardiola si prospetta una penalizzazione di molti punti o persino la retrocessione in Championship. Qualcosa di mai visto in Premier League.

MANSOUR

Ieri mattina, ore 11. Un corriere si presenta alla sede del City e consegna «documenti legali». La Premier League, che in contemporanea pubblica tutto sul suo sito, accusa i Citizens dello sceicco emiratino Mansour bin Zayed di aver falsificato i bilanci e il più bel e ricco campionato del mondo per almeno un decennio, dal 2009 al 2018. Intanto, i citizens hanno vinto tre campionati e due FA Cup. I dirigenti del City sono furiosi e basiti: la Premier non li ha avvertiti preventivamente. Il club risponde: «Proveremo la nostra innocenza ».

mancini manchester city

Qualcuno della dirigenza sparge veleno al Times : «Il tempismo di questa mossa è eloquente», sostiene una anonima fonte, «la Premier League vuole dimostrare al governo britannico di avere il controllo della situazione prima della riforma». Il riferimento è al nuovo libro bianco del calcio inglese, tra due settimane, in cui ci dovrebbero essere regole molto più stringenti sulla trasparenza dei bilanci dei club, oltre all’inappellabile divieto di unirsi a qualsiasi Superlega europea. Ma la realtà sembra essere un’altra. Se infatti in Italia la penalizzazione di 15 punti per la Juventus è arrivata «troppo velocemente » per alcuni osservatori, in Inghilterra la Premier League ha impiegato oltre 4 anni per queste accuse al Manchester City, che ora saranno giudicate da una commissione indipendente.

(...)

mancini man city

Anche il vecchio contratto di Mancini è nel mirino: secondo gli inquirenti, l’allenatore italiano sarebbe stato pagato segretamente anche da un altro club di Abu Dhabi.

Non si sa quando arriverà il verdetto, ma molti club stanno già invocandolo prima della fine della stagione. E, a differenza della sentenza Uefa, stavolta il City non potrà neanche appellarsi al Tas. Insomma, l’impero di Mansour rischia davvero di sgretolarsi. Pep Guardiola aveva detto dopo la prima indagine: «Io ho totale fiducia nel City. Ma se mi hanno mentito, ne sarò fuori in un minuto ».

mansour guardiola