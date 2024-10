7 ott 2024 16:48

IL MANCHESTER CITY VUOLE FAR SALTARE IL FAIR PLAY FINANZIARIO - IN ATTESA DEL PROCESSO PER LE PRESUNTE 115 VIOLAZIONI DEL FPF DELLA PREMIER LEAGUE, I "CITIZENS" OTTENGONO UNA IMPORTANTE VITTORIA IN TRIBUNALE - UN COLLEGIO INDIPENDENTE HA GIUDICATO "ILLEGALE" IL DIVIETO AI CLUB DI STRINGERE ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE CON AZIENDE LEGATE AI PROPRI PROPRIETARI - IL VERDETTO POTREBBE METTERE NEI GUAI GLI ALTRI CLUB INGLESI PERCHE'…