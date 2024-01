MANCINI, CHE FIGURACCIA: DAL RUOLO DI FAVORITA ALL’ELIMINAZIONE AGLI OTTAVI. L’ARABIA SAUDITA BEFFATA IN COPPA D’ASIA AI RIGORI DALLA COREA DEL SUD DI KLINSMANN (CHE AVEVA PAREGGIATO AL NONO MINUTO DI RECUPERO) – L’EX CT AZZURRO NELL’OCCHIO DEL CICLONE PER AVER LASCIATO LA PANCHINA PRIMA DELL’ULTIMO PENALTY. IL PRESIDENTE FEDERALE SAUDITA LO FULMINA (“INACCETTABILE"), LUI SI SCUSA: “NON VOLEVO MANCARE DI RISPETTO A NESSUNO, PENSAVO CHE...”

Estratti da gazzetta.it

MANCINI ARABIA SAUDITA COREA DEL SUD

Non basta l'eliminazione - amara perché arrivata ai rigori dopo essere stati raggiunti al 99' dalla Sud Corea - della sua Arabia Saudita agli ottavi di Coppa d'Asia. Roberto Mancini è finito al centro di una polemica per aver abbandonato il campo prima della fine dei penalty che hanno promosso la nazionale di Klinsmann. In conferenza stampa l'ex c.t. azzurro si è così giustificato:

"Chiedo scusa, non volevo mancare di rispetto a nessuno, pensavo che fosse finita - ha detto Mancini - Voglio ringraziare i miei giocatori per quello che hanno fatto in questa manifestazione, sono cresciuti molto. Sono felice e molto triste al tempo stesso. Felice perché siamo migliorati molto, abbiamo lavorato un mese insieme e questo è molto importante. Ora siamo una squadra. Chiaramente dobbiamo ancora crescere".

MANCINI ARABIA SAUDITA COREA DEL SUD

Il presidente della federazione saudita non ha però gradito il comportamento del tecnico italiano: "L'uscita anticipata dal campo di Mancini è inaccettabile - ha detto Yasser Al Meshal - In ogni caso ha parlato ai giocatori negli spogliatoi ringraziandoli per quanto fatto in questa Coppa d'Asia".