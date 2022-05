31 mag 2022 17:50

MANCINI STUDIA GNONTO-LOGIA - IL C.T. AZZURRO CONVOCA PER LA PRIMA VOLTA IN NAZIONALE MAGGIORE L'ATTACCANTE DI ORIGINI IVORIANE WILFRIED GNONTO - CLASSE 2003, È CRESCIUTO NELLE GIOVANILI DELL'INTER, MA HA PREFERITO ANDARE A GIOCARE ALLO ZURIGO, PER CRESCERE CON MENO PRESSIONI - E PER ORA LA SUA SCELTA SI È RIVELATA UN SUCCESSO: IN SVIZZERA HA GIOCATO E SEGNATO CON CONTINUITÀ...