Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per www.repubblica.it

Un allenatore straniero aspetta una partita fantasma leggendo foglietti di carta a una squadra invisibile, dentro uno stadio vuoto. “Good, bravo, hop, hop, other ten minutes, vai, vai”. Roberto Mancini parla a una comitiva di ragazzi che dovranno imparare a capirlo alla svelta. “Like a football player, not a basketball player, okay?”. L’avventura saudita del Mancio comincia stasera contro il Costarica, un’amichevole che i tifosi locali ignorano totalmente. Probabile che il St. James’ Park, nonostante i prezzi estremamente popolari, resti pressoché deserto, anche se non si escludono contestazioni da parte di “NUFC Fans Against Sportswashing” per il rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita.

L’esordio nella nuova casa di Tonali

"A football match here tomorrow, really?” è la frase che ieri ripetevano alcuni seguaci del Newcastle arabo, non certo della nazionale dei Green Falcons. I soldi li ha messi il fondo Pif, cassaforte degli investimenti pubblici da 600 miliardi di dollari: questo è il motivo di un doppio debutto (il 12 contro la Corea del Sud) proprio qui, ai confini tra Inghilterra e Scozia, dove i principi dei petrodollari non hanno ancora cominciato a essere amati. Qui, la nuova casa di Sandro Tonali che si sarà fatto dipingere un po’ d’azzurro sul soffitto.

Obiettivo Coppa d’Asia

I ragazzi e il loro mister 90 milioni sono arrivati a Newcastle domenica. Prima, Mancini li aveva visti solo nei filmati ed è così, on demand, che ha diramato le 26 convocazioni di atleti chiamati già a gennaio a battersi per la Coppa d’Asia, e possibilmente vincerla dopo 27 anni. Girone d’apertura contro Oman, Kirghizistan e Thailandia per una squadra che non vince una partita dal 6 gennaio scorso (2-0 allo Yemen). Le altre le ha perdute tutte contro Iraq, Oman, Venezuela e Bolivia.

[…]. Agli arabi che lo pagano così tanto, il Mancio ripete che punterà su un gioco d’attacco e che il talento non manca, anche se l’arrivo degli strabilianti stranieri comprati dal fondo Pif toglie spazio ai calciatori locali: una storia che Mancini aveva già sentito dalle nostre parti. “Ma quando in Italia vennero i migliori stranieri, tanti anni fa, il livello salì moltissimo”. […]

