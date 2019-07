MANGIA E GODI COL “PIPITA”! CROSETTI: “CON L’ARRIVO DI HIGUAIN, LA ROMA ADOTTERÀ IL MODULO 4-3-3: QUATTRO PRIMI, TRE SECONDI, TRE DOLCI” – IL BOMBER ARGENTINO A SEGNO NELL’AMICHEVOLE CON IL TOTTENHAM: PIÙ LA JUVE LO SPINGE VERSO LA ROMA (C'È L'ACCORDO TRA I CLUB PER UN PRESTITO DA 9 MILIONI) E PIÙ LUI SI IMPUNTA E SEGNA QUASI PER SPREGIO. SARRI SI TERREBBE ANCHE HIGUAIN, MA…

Maurizio Crosetti per la Repubblica

Con l’arrivo di Higuain, la Roma adotterà il modulo 4-3-3: quattro primi, tre secondi, tre dolci

HIGUAIN FASCIA E GOL SI METTE DI TRAVERSO NEGLI AFFARI DEL CLUB

E.G. per la Repubblica

Naturalmente ha segnato il Pipita, a modo suo: una botta e via, giusto per complicare le cose. Per festeggiare, o forse più che altro per sottolineare, ha fatto il gesto di Luca Toni, ruotando la mano attorno all' orecchio: qualunque cosa volesse dire, è parso uno scatto d' orgoglio, o almeno un scattino. Del tipo: visto? Higuain ha giocato un bel secondo tempo, con quell' incongruo 21 sulle spalle a ribadirgli che il 9 non tocca a più a lui, ma pure con la fascia di capitano.

Eppure parliamo pur sempre dell' uomo da 90 milioni quando ancora i milioni avevano un valore, dello stipendio che alla Juve non davano a nessuno se non agli svincolati da convincere pagandoli a peso d' oro, loro e chi li rappresenta: in pochi mesi tutto questo è diventato passato remoto e adesso è come se Higuain dovesse ricostruirsi da zero una reputazione, nonostante lo alleni l' allenatore che più ha contato nella sua carriera e che adesso non sa bene come esprimersi nei suoi confronti. O forse sì: un colpo al cerchio del suo pupillo e uno alla botte della società.

Paternalismo e aziendalismo, nelle parole di Sarri: «Gonzalo si sta allenando bene, ma bisogna anche considerare che lui ha giocato partite vere fino all' ultimo giorno di maggio, mentre quelli della Juve non avevano già da un pezzo più niente da chiedere alla stagione. Per questo dico che gol e prestazione lasciano il tempo che trovano, ma il suo atteggiamento nel lavoro quotidiano è molto positivo e per me quello conta».

Conta ma non serve, in tutta evidenza. Su Higuain è stata la società a mettere la croce sopra ed è curioso pensare come quest' inverno a Torino tutti facessero il tifo perché Sarri rimanesse al Chelsea cosicché da là perorasse la conferma dell' argentino. E adesso che tutti e due son qui, si devono separare.

Paratici ha stretto un vincolo con Icardi, ha parlato più e più volte con Wanda Nara, immagina la 9 sulla schiena di Maurito ma deve mordere il freno, perché questa trattativa è una partita a scacchi con chi gli scacchi glieli ha insegnati, cioè Marotta. Sarri Higuain se lo terrebbe anche, ma si sta adeguando all' input societario al contrario del Pipita: più la Juve lo spinge verso la Roma (c' è l' accordo tra i club per un prestito da 9 milioni) e più lui si impunta, e segna quasi per spregio.

GONZALO HIGUAIN

Sul mercato qualche apprensione ce l' ha pure Sarri, anche se non ai livelli di Conte: fino a ieri l' aveva celata piuttosto bene, poi s' è lasciato un poco andare: «Abbiamo una rosa molto ampia in certi settori e ristretta in altri, penso che la società farà ancora qualcosa. Ma dovrà farlo anche in uscita, perché così come siamo avremmo due o tre giocatori fuori dalla lista Uefa». L' elenco di quelli di cui sbarazzarsi comprende Cancelo, Khedira, Matuidi, almeno due tra Higuain Mandzukic e Kean e probabilmente un difensore centrale, mentre mancano un terzino sinistro e un esterno d' attacco.

