14 mar 2024 17:57

LA MARATONA A VUOTO DI MENTANA! ABBIAMO NOTIZIE DI “CHICCO”, SUPER TIFOSO DELL’INTER, CHE IERI POMERIGGIO INTONAVA CORI DELLA CURVA NORD A MADRID IN PLAZA MAYOR? COME HA PRESO LA SCONFITTA CONTRO L’ATLETICO? – IL DIRETTORE DEL TG DI “LA7”, OSPITE A "PRIME VIDEO" NEL PREPARTITA, HA DETTO: “NON HO MAI VISTO L'INTER GIOCARE COSÌ BENE. È BELLA COME LO ERA IL MILAN DI SACCHI (CHE PERO' IN EUROPA HA VINTO) – POI CITA LA SCAFATESE COME "TOTO’ AL GIRO D’ITALIA" - A MADRID ANCHE IL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA – VIDEO