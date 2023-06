MARC MARQUEZ FUORI GIRI – IL PILOTA SPAGNOLO, DURANTE LE DISASTROSE PROVE LIBERE DEL GP DI GERMANIA, HA MOSTRATO IL DITO MEDIO ALLA HONDA, LA SUA SCUDERIA ACCUSATA DI AVERGLI DATO UNA MOTO “INGUIDABILE” – POI È SCIVOLATO IN PISTA TRAVOLGENDO JOHANN ZARCO. NON SI È INTERESSATO MINIMAMENTE DELLE CONDIZIONI DEL FRANCESE, ED È RIENTRATO SUBITO AI BOX PER SISTEMARE LA SUA MOTO. POLEMICHE – VIDEO

blockquote class="twitter-tweet"> Crash of Marc Márquez, with his bike crashing again Johann Zarco, breaking the french bike in Two pieces pic.twitter.com/gjJR829bOg — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) June 16, 2023

Estratto dell’articolo di Simone Golia per www.corriere.it

il dito medio di marc marquez durante il gp di sachsenring

Al Sachsenring è un re, perché sul tracciato tedesco Marc Marquez ha vinto praticamente sempre (11 successi). Non poteva dunque esserci occasione migliore per riscattarsi dopo la caduta del Mugello e, in generale, dopo aver raccolto appena 15 punti in questa prima parte del Mondiale.

Ma lo spagnolo, otto volte campione del mondo, ha vissuto un venerdì da incubo anche in Germania e nelle qualifiche di sabato dovrà partire dalla Q1. Colpa di un 18° posto (a quasi due secondi di ritardo da Bezzecchi primo) che ne certifica nuovamente lo scarso feeling con la sua Honda.

A un certo punto, dopo l’ennesimo salvataggio in sella alla moto, si è sfogato con un dito medio rivolto proprio alla casa giapponese […]

incidente tra marquez e zarco

Marquez inoltre — quando mancavano poco più di tre minuti alla fine delle libere — scivolando in curva-1 ha centrato Johann Zarco mentre quest’ultimo era fuori traiettoria. Da lì la bandiera rossa e la corsa ai box per provare un ultimo attacco, una condotta che ha fatto arrabbiare il team manager del Prima Pramac Racing, Gino Borsoi: «Da un campione del mondo come lui non mi aspettavo che non si sarebbe neanche sincerato delle condizioni di Zarco, visto che l’incidente l’ha procurato lui. La sua attenzione massima è stata quella di andare a riprendere la seconda moto», lo sfogo ai microfoni di Sky Sport.

incidente tra marquez e zarco

Immediata la replica del 93: «Quando siamo caduti, sono andato a vedere come stesse Zarco. L'errore, in quella prima curva, quando sei in un time attack, è facile farlo. Lo hanno fatto in diversi prima di me. In quella circostanza ho fatto un errore ma, se qualcuno poteva evitare quella situazione, questo deve essere Zarco. Sono caduto e non potevo evitarlo, lui, invece, poteva evitarmi». […]

incidente tra marquez e zarco marc marquez 3 marc marquez 5