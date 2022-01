MARCELL, CHE MACELL! JACOBS ABBANDONA LA SOCIETA’ DI FEDEZ CHE GLI CURAVA L’IMMAGINE: SCOPPIA LA BATTAGLIA LEGALE. IL RAPPER INFATTI VUOLE PORTARE LA VICENDA IN TRIBUNALE. L’ACCORDO CON LA DOOM, SOCIETÀ DI PROPRIETÀ DEL CANTANTE PERÒ SCADEVA A SETTEMBRE. L’AGENZIA PRONTA AL RICORSO PER LA ROTTURA DI UN CONTRATTO CHE PERÒ, STANDO A VOCI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE DI JACOBS, POTREBBE NON ESSERE MAI STATO FIRMATO SULLA CARTA…

Marco Bonarrigo per corriere.it

Appena cinque mesi dopo le trionfali vittorie alle Olimpiadi di Tokyo, c’è già battaglia attorno all’immagine di Marcell Jacobs, doppia medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Secondo quanto rivela «Il Sole 24 Ore», lo sprinter avrebbe lasciato l’agenzia Doom (che cura l’immagine di alcuni vip ed è di proprietà del cantante Fedez e gestita dalla madre Anna Maria Berrinzaghi) per approdare alla londinese Nexthing di Luca Oddo e Luca Scolari, specializzata in promozione turistica del Belpaese.

La battaglia nasce dal fatto che l’accordo tra Jacobs e Fedez sarebbe dovuto terminare il prossimo settembre e l’agenzia del cantante sarebbe pronta a far ricorso in tribunale per la rottura di un contratto anche se - stando a voci provenienti dall’ambiente di Jacobs - questo potrebbe non essere mai stato firmato sulla carta. Dal lato londinese si parla di accordo verbale interrotto per «giusta» causa (scarsa promozione dell’immagine dell’atleta, specialmente sulle copertine dei settimanali e in tv), da quello italiano si affilano le armi per discuterne in aula.

A Jacobs potrebbe essere affidato un ruolo di «ambasciatore» all’estero del turismo in Italia. Sta di fatto che - sul fronte della comunicazione - Jacobs non ha brillato come in pista in Giappone. E infatti la quasi totalità delle proposte di intervista post olimpiche (alcune su temi delicati come quelli della separazione dalla ex compagna e del pagamento degli alimenti a lei e al figlio), comprese quelle ad alcuni grandi media stranieri, sono tornate al mittente.

