27 set 2023 12:21

MARCELL, CHE MACELL! - I TECNICI AZZURRI INCAZZATISSIMI PER LA DECISIONE DI MARCELL JACOBS DI TRASFERIRSI IN FLORIDA, PER ALLENARSI CON IL COACH RANA REIDER, INDAGATO PER MOLESTIE, ACCUSATO DI AVER AVUTO "UNA RELAZIONE IMPROPRIA" CON UN'ATLETA 18ENNE E CON UN CASO DOPING TRA I SUOI ATLETI - STEFANO TILLI: "È ASSURDO, UNO SMACCO PER LO SPORT ITALIANO. GLI ATLETI AZZURRI NEGLI USA NON COMBINANO NULLA, QUELLI CHE VENGONO DA NOI DALL’ESTERO DIVENTANO FUORICLASSE. POI SU RANA REIDER BASTAVA UNA RICERCA GOOGLE PER VEDERE CHE..."