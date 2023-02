MARCELL, CHE SUCCEDE? - LA SCONFITTA DI MARCELL JACOBS AGLI ASSOLUTI DI ANCONA, LA SECONDA CONSECUTIVA NEI 60 METRI DOPO DUE ANNI DI IMBATTIBILITÀ, CONFERMA LE DIFFICOLTÀ DEL CAMPIONE OLIMPICO NEL 2023 - OLTRE AI PROBLEMI FISICI CHE HANNO COLPITO IL VELOCISTA, C'È CHI PENSA CHE I RISULTATI DELUDENTI POTREBBERO ESSERE COLPA DELLE NUOVE SCARPE (JACOBS HA CAMBIATO DI RECENTE LO SPONSOR, DA NIKE A PUMA) - MA NON TUTTO È PERDUTO: I SUOI TEMPI SONO ANCORA IN LINEA CON I SUOI PROSSIMI RIVALI E LA SUA PREPARAZIONE...

marcell jacobs

Estratto dell'articolo di Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

Il post Ceccarelli è una foto su Instagram. Marcell Jacobs accucciato sui blocchi degli Assoluti indoor, doveva essere il sabba casalingo del campione olimpico invece ne è uscita la sconfitta più clamorosa della carriera da re di Olimpia: «Tanti complimenti, Samuele Ceccarelli, hai fatto una gara eccellente e hai meritato. È il bello dello sport».

Fairplay, prima di tutto. Poi anche qualche esame per verificare che l’indurimento muscolare nella finale dei 60, domenica, non abbia lasciato ombre. […] La seconda sconfitta consecutiva nei 60 dopo due anni di imbattibilità merita qualche riflessione approfondita, senza (ancora) drammatizzare.

SAMUELE CECCARELLI MARCELL JACOBS

Quei «buchi» nell’azione avvertiti da Jacobs nel testa a testa con Ceccarelli vanno colmati, naturalmente. E poiché lo sprint è una questione di dettagli […] ecco l’idea dei test su piedi e scarpe nuove, a Francoforte. Che il cambio di calzature abbia provocato un minuscolo disallineamento nella dinamica di corsa del fuoriclasse? Vale la pena esplorare ogni dubbio emerso in questi giorni un po’ travagliati. Il programma non cambia.

MARCELL JACOBS PUMA

Sarebbe insensato inserire un’altra gara tra Ancona e Istanbul, non c’è questa esigenza infatti. Si fa rotta sull’Europeo in Turchia […] con in valigia 6”55 come miglior crono stagionale, un centesimo in più del personale di Ceccarelli (6”54), due più del tedesco Hartmann (6”53) e ben sei del britannico Prescod (6”49), i rivali che troverà all’Europeo dove dovrà difendere l’oro di Torun 2021 (6”47).

Ma nulla è perduto, la preparazione non è stata centrata sulla stagione in sala: la macchina Jacobs dovrà essere perfettamente rodata per il Mondiale di Budapest, ad agosto. Saranno i primi 100 dell’anno (Rabat o Golden Gala, o entrambi) a dirci chi è il vero Marcell Jacobs. […]

