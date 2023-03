MARCELL, COME HERE! - IL CAMPIONE OLIMPICO SI PRESENTA AGLI EUROPEI DI ATLETICA INDOOR A ISTANBUL DA CAPITANO DELLA SPEDIZIONE AZZURRA - IL VELOCISTA E' IL CAMPIONE IN CARICA MA PER CONFERMARSI DOVRÀ FARE MEGLIO RISPETTO ALLE ULTIME PRESTAZIONI, COME LA SCONFITTA DA OMANYALA A LIEVIN E IL KO CON CECCARELLI AD ANCONA - IL D.T. ANTONIO LA TORRE: "JACOBS VUOLE RIBADIRE CHE IL KING È ANCORA LUI. AVRÀ IL COLTELLO TRA I DENTI..."

Estratto dell'articolo di Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

Per cercare di decifrare se stesso e gli ultimi accadimenti, la sconfitta da Omanyala a Lievin e il cocente ko con Ceccarelli ad Ancona, si è chiuso nel cerchio magico senza più profferir parola. […] Marcell Jacobs è certo di valere più del 6”55 con cui si presenta agli Europei indoor da campione in carica (6”47, Torun 2021), i riscontri cronometrici dei test su tutte le distanze sono ottimi, Istanbul con i suoi tre turni […] offre al re di Olimpia la chiave d’interpretazione di un rebus, fin qui, intricato.

Il motore gira, parte bene, ma non riesce a scaricare tutti i cavalli (di razza) nella fase lanciata. È la fluidità di corsa, senza i «buchi» degli Assoluti, la caccia grossa di Jacobs […] Come viatico alla riconquista della velocità, perlomeno continentale, la compagnia dei celestini ha investito Jacobs del ruolo di capitano, il leader uscente Gimbo Tamberi […] manda gli in bocca al lupo da casa[…].

Ma c’è molto più di Jacobs sotto il bandierone dell’Italia rinata dopo i fuochi d’artificio (5 ori) di un’Olimpiade spartiacque, i 49 azzurri scelti dal d.t. La Torre sull’onda di un trend di fisiologica crescita per volare in Turchia (par condicio sfiorata: 25 uomini, 24 donne), spedizione più ricca di sempre agli Euroindoor, sono i segnali della ricchezza di un movimento che può permettersi di lanciare tra i debuttanti il primatista europeo U20 in sala del lungo, quel Mattia Furlani figlio d’arte (papà Marcello altista, mamma Kathy velocista), capace di saltare 7,99 a 17 anni.

[…] Non c’è tempo da perdere, la stagione indoor — già cortissima — finisce sul Bosforo, molti (Jacobs in primis) si sono programmati sulle outdoor però Istanbul è uno step utile, che permette verifiche preziose. «Concependo il 2023 e il 2024 come un blocco unico che ci porta ai Giochi di Parigi — spiega La Torre —, Istanbul sarà un filtro verso i Mondiali di Budapest dell’estate e un altro passaggio importante in funzione dell’Olimpiade francese. Mai come quest’anno i nostri atleti sono stati cercati e invitati nei meeting internazionali. È significativo: non possiamo nasconderci, tutti guardano quello che facciamo, veniamo dal terzo posto nella classifica a punti dell’Europeo di Monaco. Non facciamoci illusioni, però: nessuno ci concede nulla […]».

Cosa aspettarsi da Jacobs? «È arrivato in Turchia per ribadire che il king è ancora lui. La sconfitta di Ancona gli ha dato uno scossone: avrà il coltello tra i denti, pronto a sfidare il rivale numero uno Prescod. In quanto a Ceccarelli, spero sia irriverente». Nel medagliere complessivo ufficiale delle 36 edizioni disputate finora l’Italia è 9 a con 30 ori, 36 argenti e 33 bronzi: un totale di 99 medaglie. Bacio in fronte del presidente Stefano Mei a chi acchiappa la numero cento.

