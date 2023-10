MARCELL, TU VUO' FA' L'AMERICANO - JACOBS VOLA IN FLORIDA PER ALLENARSI INSIEME AL COACH RANA REIDER: L'OBIETTIVO È PREPARARSI AL MEGLIO PER LE OLIMPIADI E PUNTARE ALLA SECONDA MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI - PRIMA DI PARIGI, IL CAMPIONE OLIMPICO SARÀ IMPEGNATO NEI MONDIALI DI STAFFETTA ALLE BAHAMAS A MAGGIO: UNA VITTORIA GLI PERMETTEREBBE DI QUALIFICARSI PER I GIOCHI E NEGLI EUROPEI DI ROMA A GIUGNO - OLTRE AI RISULTATI, L'IMPORTANTE SARA' RITROVARE LA FORMA FISICA ED EVITARE ALTRI INFORTUNI...

Estratto dell'articolo di Benedetto Saccà per “il Messaggero”

Parte, Marcell Jacobs […] per tornare a casa e a vincere. L'appuntamento è fissato per domani mattina[…] l'America, verso il futuro. Dall'aeroporto in riva al mare decollerà verso i suoi Stati Uniti insieme all'amico Andrea Caiaffa, […] poi arriverà a Jacksonville, in Florida, e lì comincerà la preparazione con il nuovo allenatore Rana Reider.

Dunque i cento metri dei Giochi della XXXIII Olimpiade iniziano adesso: gli ultimi nove secondi e ottanta saranno giusto un epilogo particolarmente festoso e guardato. […] Jacobs ha scelto di deviare il proprio percorso per diventare l'umano più veloce della terra. […] «Non pensavo a un cambio dell'allenatore, però sono arrivato a un certo punto in cui mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: c'è qualcosa che non va», ci ha confidato.

«Devo andare a scoprire proprio quell'americano che non mi sento dentro, che potrebbe portare a qualcosa». Perché dell'America, in fondo, Jacobs conosce ancora poco: neppure la lingua, così bene. Certo è nato in Texas e soprattutto in Georgia e in Florida, non lontano da Jacksonville, incontrerà ancora i parenti lasciati tanti anni fa. […]

IL PROGRAMMA

Come detto, in America lavorerà insieme a Rana Reider, un luminare della preparazione atletica, e ai suoi assistenti: le strutture di Jacksonville offrono comodità e servizi senz'altro superiori rispetto ai livelli italiani. […] Per il momento Marcell ha individuato una sistemazione negli Stati Uniti, ma nei prossimi mesi sarà raggiunto dalla famiglia figli, mamma, moglie. E, proprio con la moglie Nicole, sceglierà in via definitiva la casa americana.

LA PROMESSA

Nel correre verso Parigi, Jacobs sarà impegnato nei Mondiali di staffetta alle Bahamas a maggio l'unica via per qualificarsi per i Giochi e negli Europei di Roma a giugno. «Ma Reider mi ha detto subito: "Alleniamoci bene e farai 9"80 agli Europei di Roma e 9"70 a Parigi"». Sogna di essere il nostro portabandiera, anche se per qualche tempo scaverà nel passato americano del resto il passaporto lo ha dalla nascita e anzitutto proverà a dimenticare tutto il gran rumore italiano di critiche e offese social. […]

