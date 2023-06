MARCO DE BENEDETTI CON IL FONDO DI PRIVATE EQUITY CARLYLE PUNTA A FINANZIARE LA SERIE A - L’AD, FIGLIO DI CARLO DE BENEDETTI E MARITO DI PAOLA FERRARI DI RAI SPORT, HA DETTO DI ESSERE ENTUSIASTA DI UN POTENZIALE ACCORDO CON IL CALCIO ITALIANO MA INTANTO GIOCA UNA PARTITA ANCHE NELL’ACQUISIZIONE DEL MANCHESTER UNITED – SULL’INGRESSO DEI FONDI C’E’ DA SUPERARE LE RESISTENZE DI DE LAURENTIIS: “CHE NE SANNO DI CALCIO E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELL’INTRATTENIMENTO?”

Estratto da sportface.it

(…) Sui diritti tv: “Noi, Fiorentina, Roma e Milan vogliamo il canale di Lega e licenziare in autonomia le nostre partite, altro che fondi. Che cosa ne sanno di calcio e attività imprenditoriale dell’intrattenimento? Chi è a favore ce lo deve spiegare”.

Da calcioefinanza.it

Il fondo di private equity Carlyle intravede grandi opportunità di crescita nel mondo del calcio e sarebbe entusiasta di un accordo per finanziare il calcio italiano. A dirlo è l’amministratore delegato della società Marco De Benedetti, figlio dell’imprenditore Carlo De Benedetti e marito della giornalista Paola Ferrari, per tanti anni volto di Rai Sport.

De Benedetti ha parlato durante la conferenza SuperReturn International, evento improntato sul private equity in scena Berlino, sottolineando che Carlyle è a caccia di nuovi accordi nel mondo dello sport. «Il calcio e lo sport in generale hanno dimostrato di essere una proprietà molto preziosa che ha ulteriori potenzialità da sfruttare», ha detto De Benedetti in un’intervista a Bloomberg TV.

Accordi con fondi di private equity – con CVC in particolare – sono già stati conclusi in Spagna e Francia, e l’Italia potrebbe essere la prossima “meta”. Il campionato di Serie A vuole attirare i principali finanziatori e investitori internazionali per dare un sostegno alle finanze dei club e ha riaperto la caccia a soggetti potenzialmente interessati.

«Ora finalmente è stato nominato un advisor per questo processo», ha detto De Benedetti – riferendosi alla nomina di Lazard – a proposito di un possibile accordo sui diritti tv che coinvolge la Serie A. «Questa cosa sicuramente ci interessa». Un tempo la Serie A era considerato il campionato di calcio più importante del mondo, salvo poi cadere in un tunnel di difficoltà economico-finanziarie legato anche a un mancato rinnovamento delle infrastrutture.

Non solo Serie A. De Benedetti ha affermato inoltre che Carlyle potrebbe fornire alcuni finanziamenti per uno dei più grandi affari dello sport mondiale: la potenziale acquisizione del Manchester United. De Benedetti ha affermato che Carlyle Europe Partners, il braccio di acquisizione europeo dell’azienda, non ha intenzione di acquisire una quota di minoranza della società.

