MATERAZZI, CHE SCAZZI! - L'EX DIFENSORE DELL'INTER SI SCAGLIA CONTRO IL GIORNALISTA FABIO RAVEZZANI, CHE SU X HA RICORDATO UN FALLO DEL DIFENSORE DURANTE PERUGIA-TORINO DEL 1998: "FECE UN INTERVENTO DA VERO KILLER" - LA RISPOSTA DI "MATRIX": "CHE BELLO QUANDO SI USANO PAROLE CON QUESTA LEGGEREZZA. E SÌ CHE SONO GIORNI CHE RICHIEDEREBBERO UN PO’ PIÙ DI ATTENZIONE, VISTO CHE SI PARLA DI MORTI VERE IN TUTTO IL MONDO. E POI SI CHIEDONO PERCHÉ UN CERTO TIPO DI GIORNALISMO È SEMPRE PIÙ…" - VIDEO

C’ero quel giorno a Perugia. Materazzi fece un fallo da vero killer. Lentini uscì dal campo e gli applicarono 7 punti sulla coscia. Si giocò in un clima terribile, alimentato da un folle articolo sul Corsport. Ferrante mi disse che Materazzi lo minacciò per tutta la gara. https://t.co/omWyNQ3snv — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 14, 2024

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

marco materazzi

È scontro sui social tra il giornalista Fabio Ravezzani e Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter e campione del mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006. A far scoppiare la diatriba tra i due è stato un post su X (ex Twitter) del giornalista che ha ricordato il fallo del difensore su Lentini nello spareggio per la promozione in A tra Perugia e Torino, giocato nel giugno 1998 e vinto ai rigori dai biancorossi: «C’ero quel giorno a Perugia. Materazzi fece un fallo da vero killer. Lentini uscì dal campo e gli applicarono sette punti sulla coscia. Si giocò in un clima terribile. Ferrante mi disse che Materazzi lo minacciò per tutta la gara».

fabio ravezzani

Il post è stato letto da Materazzi che non ha perso troppo tempo prima di rispondere. E lo ha fatto sul proprio profilo Instagram: «Killer. Che bello quando si usano parole con questa leggerezza. E sì che sono giorni che richiederebbero un po’ più di attenzione, visto che si parla di morti vere in tutto il mondo. Ma capisco: questo signore ha un seguito così piccolo e si rivolge a platee così piccole che può permetterselo.

Gli è tornata la memoria leggendo un commento altrui (Ravezzani aveva risposto a un utente secondo cui Materazzi è più falloso di Gatti o Chiellini), neanche gli attributi di avere una sua idea, al massimo ricordi confusi e per sentito dire, che ricompaiono all’improvviso per catturare qualche like disperato sui suoi social. E poi si chiedono perché un certo tipo di giornalismo, sempre più diffuso, è anche sempre più isolato. E sono costretti a trasmissioni pietose come le sue, che a chiamarle cabaret si fa torto ai comici di professione. Quelli che invece il loro mestiere sanno farlo. Grazie».

marco materazzi materazzi zidane materazzi materazzi marco materazzi materazzi ibrahimovic 6