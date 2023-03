10 mar 2023 00:01

MATIC-CRISTANTE A CAZZO DURO! LO SCAZZO IN CAMPO TRA I 2 CENTROCAMPISTI DELLA ROMA CHE FINISCONO TESTA CONTRO TESTA DOPO UNA DISCUSSIONE NATA PER UN PALLONE PERSO DURANTE LA PARTITA CON LA REAL SOCIEDAD – MOURINHO: “LA NOSTRA SQUADRA E' UNITA. I CALCIATORI METTONO IN CAMPO ESPERIENZE DI VITA E DI CARRIERA E QUESTO È FANTASTICO, NE ABBIAMO BISOGNO” - I TIFOSI GIALLOROSSI IN ESTASI: "VI VOGLIAMO COSÌ. SEMPRE SUL PEZZO"