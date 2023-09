MATTEO BERRETTINI, CAMPIONE DI SFIGA - ENNESIMO INFORTUNIO PER IL TENNISTA ITALIANO: DURANTE LA SFIDA CONTRO IL FRANCESE RINDERKNECH AGLI US OPEN CADE E SI FA MALE ALLA CAVIGLIA DESTRA - IL FIDANZATO DI MELISSA SATTA, DOPO UN URLO DI DOLORE, È USCITO DAL CAMPO ZOPPICANDO TRA GLI APPLAUSI DEL PUBBLICO... - VIDEO

Non ce la faccio a vederlo così.. mi fa troppo male il cuore.. non ci voleva anche questo #Berrettini pic.twitter.com/DIjwwZRUIW — Annalisa ??‍? (@Annalis34343675) August 31, 2023

Ripiomba nell’incubo Matteo Berrettini, che vive una giornata terrificante agli Us Open. L’azzurro soffre per tutta la partita contro il francese Arthur Rinderknech e poi si fa malissimo, ritirandosi dal torneo. Berrettini, sotto di un set e in una scomodissima situazione, quella di dover difendere il secondo parziale dal servizio del francese, cade nel tentativo di colpire la palla in allungo sull’attacco dell’avversario.

Matteo si fa male alla caviglia destra, si procura anche un taglio al gomito (ma non è quello che preoccupa) ed esce dal campo zoppicando tra gli applausi del pubblico. Una grande amarezza in un 2023 maledetto per il romano. Arthur Rinderknech fa una cosa mai fatta prima: accede al terzo turno degli Us Open vincendo 6-4 5-3 in un’ora e 44, grazie al ritiro di Matteo. [...]

