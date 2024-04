6 apr 2024 19:10

MATTEO BERRETTINI IS BACK! A MARRAKECH IL TENNISTA ROMANO BATTE IN RIMONTA MARIANO NAVONE (6-7 6-3 6-2) E CENTRA LA SECONDA FINALE DELL'ANNO DOPO QUELLA NEL CHALLENGER DI PHOENIX - DOMANI CONTRO LO SPAGNOLO CARBALLES BAENA ANDRÀ A CACCIA DELL'8° TITOLO IN CARRIERA - L'AZZURRO TORNA IN FINALE A LIVELLO ATP DOPO UN ANNO E MEZZO (OTTOBRE 2022 A NAPOLI) E RIENTRA ANCHE IN TOP 100!