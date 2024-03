17 mar 2024 16:50

MATTEO BERRETTINI, IL NOBILE DECADUTO CHE LOTTA SU UN PERIFERICO CAMPO IN ARIZONA PER RISALIRE. A PHOENIX IL TENNISTA ROMANO GIOCA DUE VOLTE IN POCHE ORE, COME NEI TORNEI AMATORIALI. E VA IN FINALE – "BERRETTO", CHE NEANCHE TRA ANNI FA HA PERSO A WIMBLEDON IN FINALE CONTRO DJOKOVIC, È PRECIPITATO FINO AL NUMERO 154 DELLA CLASSIFICA ATP – “SO CHE POTREI GIOCARE MEGLIO DI COSÌ, MA NON IMPORTA, CONTAVA LOTTARE E GIOCARE. ORA SONO COSÌ STANCO…”