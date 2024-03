10 mar 2024 10:30

MAX VERSTAPPEN DOMINA ANCHE IN ARABIA: IL CAMPIONE DEL MONDO PRECEDE PEREZ E LECLERC. IL CAVALLINO SI COCCOLA OLIVER BEARMAN, CHE ALL'ESORDIO HA STRAPPATO UN BELLISSIMO 7° POSTO (DAVANTI A HAMILTON) – AD ASSISTERE AL GP ANCHE MOURINHO: “A ROMA ABBIAMO FATTO GRANDI COSE: DUE FINALI IN UN CLUB CHE NON NE HA DISPUTATE MOLTE. SE POTESSI, LAVOREREI ANCHE DOMANI. MA NON VOGLIO COMMETTERE L’ERRORE DI PRENDERE LA DECISIONE SBAGLIATA. ASPETTO LA CHIAMATA GIUSTA…” (DAL BARCELLONA?)