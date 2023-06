MBAPPÉ, CHE VUOI FA’? – A PARIGI SI È SCATENATA UNA GUERRA TRA IL GIOCATORE E I PROPRIETARI DEL PSG: LUI SMENTISCE DI VOLER ANDAR VIA DA PARIGI DOPO LA LETTERA ARRIVATA AI GIORNALI IN CUI ANNUNCIA DI NON VOLER ATTIVARE L'OPZIONE DEL RINNOVO DI CONTRATTO FINO AL 2025 (TRA QUALCHE MESE POTREBBE LASCIARE IL PSG A COSTO ZERO) – IL PRESIDENTE AL-KHELAIFI È INCAZZATO: “NON CI FAREMO MANIPOLARE” – A COMPLICARE LO SCENARIO C’È L’IPOTESI DELL’ACQUISTO DELLO UNITED DA PARTE DEGLI SCEICCHI, MBAPPÉ POTREBBE ANDARE IN INGHILTERRA MA…

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Estratto dell’articolo di Emanuele Gamba per "La Repubblica"

Non è una bagatella di mercato, ma una guerra di potere tra una squadra stato, il Psg dei qatarini, e un giocatore azienda, Kylian Mbappé, diventato il calciatore più potente del mondo, per gli interessi che smuove, da quando Ronaldo e Messi si sono esiliati dall’Europa: è l’unico ad avere una struttura (legale, finanziaria, commerciale) alle sue spalle, retta dalla famiglia e in particolare da sua madre Fayza, a maggior ragione adesso che i suoi genitori si sono separati. A suo padre Wilfried, ex allenatore, spetta solo una vaga consulenza tecnica.

La vicenda ha confini larghi, che vanno dal Medio Oriente e arrivano al nord dell’Inghilterra, perché Manchester è un luogo chiave, come vedremo. Il riassunto: Mbappé ha mandato una lettera al Psg confermando che non farà scattare la clausola di prolungamento al 2025 del contratto (sei milioni al mese) in scadenza nel 2024: significa che tra sei mesi potrà accordarsi con un altro club, andandosene da Parigi a costo zero.

Il presidente Al-Khelaïfi s’è imbestialito, anche perché il contenuto della lettera è stato anticipato ai quotidiani francesi, e ha usato lo stesso canale per esprimere la solenne incazzatura di un club «che non si lascerà manipolare da un giocatore». Allora Mbappé ha a sua volta scritto con aria innocente alla France Press: «La società sa da un anno che non avrei fatto scattare l’opzione, è stata lei a girare ai giornali la mia lettera e comunque non ho nessuna intenzione di lasciare il Psg quest’estate».

Naturalmente, nel bailamme sono subito fiorite le voci di un imminente assalto del Real al fenomeno di Bondy, anche perché stavolta il Psg sarebbe disponibile a cedere il giocatore (il prezzo? 150 milioni) ma Mbappé, con pervicacia, ha ribadito con un tweet la sua posizione: «Bugie. Sempre più grandi. Ho già detto che starò al Psg, dove sono molto contento».

[…] Ma il retroscena più interessante porta a Manchester, perché i qatarini, tramite lo sceicco Jassim, figlio dell’ex primo ministro del Paese, sono sul punto di acquisire lo United: la loro offerta di 6,5 miliardi avrebbe sbaragliato la concorrenza di Ratcliffe, patron della Ineos, alla faccia del conflitto d’interessi che si scatenerebbe tra due club di enorme importanza gestiti da proprietà contigue.

Mbappé starebbe in mezzo a tutto questo: gli uomini di Doha vorrebbero portarlo da Parigi a Manchester ma lui non sarebbe tanto d’accordo e casomai preferirebbe il City, dove formerebbe una coppia sensazionale con Haaland e verrebbe finalmente calato nei meccanismi di una squadra organizzata, dopo anni nel caos tattico parigino. […]