7 apr 2023 10:15

MBAPPÉ, LI MORTÉ! - L'ATTACCANTE FRANCESE CRITICA L'INIZIATIVA DEL PSG DI UTILIZZARLO COME UOMO-IMMAGINE PER LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI: "NESSUNO MI HA MAI INFORMATO DEL CONTENUTO DELLA DISCUSSIONE. SEMBRAVA UNA NORMALE INTERVISTA. IL PSG NON È IL KYLIAN SAINT-GERMAIN" - L'ESCLUSIVA SUI DIRITTI D'IMMAGINE ERA UNA DELLE CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER IL RINNOVO DI CONTRATTO DEL FRANCESE E IL VIDEO E' STATO RIMOSSO...