MBAPPÉ, MA LI MORTÉ! - IL REAL MADRID È PRONTO A FARE FOLLIE PER ACQUISTARE L'ATTACCANTE FRANCESE DEL PSG: I BLANCOS VORREBBERO OFFRIRGLI UN CONTRATTO DEL VALORE COMPLESSIVO DI 840 MILIONI! - IL CLUB DI FLORENTINO PEREZ AVREBBE PREPARATO UN ACCORDO DI SEI ANNI, CON UNO STIPENDIO DI 30 MILIONI PIÙ 20 DI BONUS, A CUI ANDREBBERO AGGIUNTI 90 MILIONI DI EURO PER I RICAVI PUBBLICITARI…

Da www.ilnapolista.it

La telenovela Mbappé sembra non avere fine. Il Psg sta aspettando il suo rinnovo per non perderlo gratis il prossimo anno, ma il calciatore sembra non sia della stessa idea. Il Real Madrid, intanto, aspetta per colpire; a questo proposito, Footmercato scrive:

“Il Real Madrid si sta preparando per la possibilità di ingaggiare il francese. Inoltre, questo venerdì i tifosi avevano già prenotato il numero di maglia di Kylian Mbappé in caso di firma. Così, erediterà il 9, lasciato libero dalla partenza di Karim Benzema. Il 7 è già di proprietà di Vinicius Jr. Oltre alla sua futura maglia, il Real ha già iniziato a lavorare sul contratto del campione del mondo 2018, secondo il notiziario Defensa Central. E i numeri sono sufficienti per farti girare la testa. Un contratto di 6 anni e lo stipendio di 30 milioni di euro l’anno. Molto meno che a Parigi. Ma a questo, sarà necessario aggiungere 20 milioni di euro di bonus di trasferimento a stagione”.

“Mbappé riceverà una media di 90 milioni di euro a stagione. Se sommiamo tutte le cifre presentate, ricaviamo un contratto di circa 840 milioni di euro. Questo lo renderebbe il giocatore a guadagnare di più, davanti a Ronaldo e al suo stipendio d’oro all’Al Nassr. I ricavi pubblicitari generati grazie al Real Madrid, il cui marchio è potente, fanno la differenza.”

