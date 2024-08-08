MEDAGLIERE FLASH - GLI ORI ITALIANI AL MOMENTO SONO 10: EGUAGLIATO TOKYO 2020! - LE MEDAGLIE DELL'ITALIA IN TOTALE SONO 28 (IN GIAPPONE FURONO 40), CON 10 ARGENTI E 9 BRONZI. CI CONSOLIAMO CON UN ALTRO RECORD: L'ITALIA È PRIMA NEL MEDAGLIERE "DI LEGNO" CON 14 QUARTI POSTI - SIAMO SEMPRE OTTAVI NELLA CLASSIFICA PER PAESI: AL PRIMO POSTO GLI STATI UNITI CON 27 ORI, POI CINA (25) E L’AUSTRALIA (18)-
FLASH! - PICCOLI SILVIO BERLUSCONI CRESCONO E CANTANO RAP! IL VENTENNE SILVIO, SECONDOGENITO DI MARINA BERLUSCONI E MAURIZIO VANADIA, A DIFFERENZA DEL NONNO SILVIO CHE GORGHEGGIAVA CANZONI FRANCESI E NAPOLETANE CON APICELLA ALLA CHITARRA, SI DILETTA A FARE IL RAPPER DE' NOANTRI INTRATTENENDO AMICI E FIDANZATA OSPITI ALLE BERMUDA NELLA VILLA DI FAMIGLIA BLUE HORIZON (RIMASTA FAMOSA PER LA FOTO DI SILVIONE CON LETTA, CONFALONIERI, DELL'UTRI E GALLIANI. TUTTI IN TENUTA DA CORSA, IN CALZONCINI BIANCHI, A CORRERE DIETRO AL CAVALIERE) - FOTO-STORY!
DAGOREPORT - TEMPI DURI PER GIAMPAOLO ROSSI - LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI (GIORGIA, ARIANNA, SCURTI E FAZZOLARI) NUTRE MOLTI DUBBI SUL “PREDESTINATO” AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI - DAVANTI ALLO SHARE DECLINANTE DELLE TRE RETI, ALZANO GLI OCCHI AL CIELO SULLE SUE CAPACITÀ DI GESTIRE IL FOLLE BARACCONE DI VIALE MAZZINI - MA SOPRATTUTTO I RAS MELONIANI SI RIBELLANO ALLA VOLONTÀ DI ROSSI DI RICONFERMARE ALCUNI DIRIGENTI DE SINISTRA (CALANDRELLI, COLETTA, AMMIRATI, ETC.), GIÀ AL COMANDO NEGLI ORGANIGRAMMI DELL’ERA SALINI E FUORTES - DOV’È IL CAMBIAMENTO, SI CHIEDONO I FAZZOLARI? DOVE SONO I “NOSTRI” CHE DEVONO BONIFICARE LA RAI DALL’EGEMONIA CULTURALE DELLA SINISTRA?
DAGOREPORT - E’ INCREDIBILE COME FAZZOLARI, “GENIO” GUIDA DI GIORGIA MELONI, INSISTA SULLA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE, CUI AGGIUNGE ANCHE LE ASSICURAZIONI. MALGRADO L’ALZATA DI SCUDI DI FORZA ITALIA, A DIFESA DEL FORZIERE DELLA BERLUSCONA BANCA MEDIOLANUM, ‘’FEZ-ZOLARI’’ ERA PRONTO A SQUADERNARE LA SUA IDEA DI “IMPOSTA” VERSO GLI “USURAI” DEL CREDITO AL PROSSIMO VERTICE DI GOVERNO, IN AGENDA DOMANI. MA SALVINI HA PUNTATO I PIEDINI SULLE NOMINE DELLA RAI E CON L’AUSILIO DI TAJANI STA COSTRINGENDO LA MELONA A DERUBRICARE IL SUO BLITZ A UN SALUTO DI BUONE VACANZE. SE NE RIPARLERÀ A SETTEMBRE - E PENSARE CHE IN EUROPA NON È SUCCESSO NIENTE DI TRAGICO QUANDO I VARI GOVERNI HANNO LEGIFERATO UNA TASSA AGLI ISTITUTI DI CREDITO. MA ANZICHÉ IMPORRE L’IMPOSTA NOTTETEMPO, A INSAPUTA DELLE BANCHE CENTRALI E DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, COME INTENDONO FARE I DUCIONI DEL “QUI COMANDO IO!”, È STATO SUFFICIENTE APPLICARE QUELLA CULTURA DEL POTERE CHE VUOLE IL DIALOGO, PREVEDE UNA TRATTATIVA PER SFORNARE INFINE UN COMPROMESSO. ECCO COME È STATA APPLICATA NEI MAGGIORI STATI EUROPEI…
FLASH! – LA INVERECONDA MOSSA DI GIORGETTI DI COSTRINGERE BIAGIO MAZZOTTA A TRASLOCARE A FINCANTIERI PER FAR ACCOMODARE SULLA POLTRONA DI RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO LA PREDILETTA DARIA PERROTTA, PUÒ COSTARE MOLTO CARA AL GOVERNO. GLI “ADDETTI AI LIVORI” RICORDANO BENE COME E QUANDO FINÌ NELLA POLVERE IL GOVERNO RENZI: BASTÒ AL NAPOLEONIDE MATTEONZO NOMINARE IL CAPO DEI VIGILI URBANI DI FIRENZE, ANTONELLA MANZIONE, A CAPO DEL LEGISLATIVO DI PALAZZO CHIGI PER RITROVARSI IL GIORNO DOPO I BASTONI TRA LE RUOTE DEI FUNZIONARI DEL MEF DI VIA XX SETTEMBRE. E COME LA RENZIANA MANZIONE, ANCHE LA GIORGINA PERROTTA È UNA “ABUSIVA” PERCHÉ NON ARRIVA DALLE FILA DEL DEEP STATE…
FLASH! - CHE COMBINAVANO DI BELLO, MERCOLEDÌ SCORSO ATTOVAGLIATE ‘DA “POLDO E GIANNA”, LA NOVELLA PLENIPOTENZIARIA ROMANA DI FORZA ITALIA DEBORAH BERGAMINI E L’EX BADANTE DI BERLUSCONI, MARIA ROSARIA ROSSI? DA TEMPO, LE DUE SIGNORE NON SI PARLAVANO PIÙ. A PARTIRE DAL MALORE CARDIACO DI BERLUSCONI DURANTE UN COMIZIO AD AVERSA PER SOSTENERE UN CANDIDATO AMICO DELLA PASCALE. ALL’INDOMANI, LA BERGAMINI CORRE A RACCONTARE IL FATTACCIO A MARINA B., LA QUALE SALVA LA PASCALE MA SILURA LA ROSSI. E ORA, RIECCOLE A PRANZO, TÊTE-À-TÊTE, COME AI VECCHI TEMPI…