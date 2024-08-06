MEDAGLIERE FLASH - GLI ORI ITALIANI AL MOMENTO SONO 9: NE MANCA SOLO UNO PER EGUAGLIARE TOKYO 2020, E PUO’ ARRIVARE DOMANI NELLA VELA - LE MEDAGLIE DELL'ITALIA IN TOTALE SONO 25 (IN GIAPPONE FURONO 40), CON 10 ARGENTI E 6 BRONZI. CI CONSOLIAMO CON UN ALTRO RECORD: L'ITALIA È PRIMA NEL MEDAGLIERE "DI LEGNO" CON 14 QUARTI POSTI - SIAMO SEMPRE OTTAVI NELLA CLASSIFICA PER PAESI: AL PRIMO POSTO LA CINA CON 22 ORI, POI USA (22) E L’AUSTRALIA (14)-
DAGOREPORT - E’ INCREDIBILE COME FAZZOLARI, “GENIO” GUIDA DI GIORGIA MELONI, INSISTA SULLA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE, CUI AGGIUNGE ANCHE LE ASSICURAZIONI. MALGRADO L’ALZATA DI SCUDI DI FORZA ITALIA, A DIFESA DEL FORZIERE DELLA BERLUSCONA BANCA MEDIOLANUM, ‘’FEZ-ZOLARI’’ ERA PRONTO A SQUADERNARE LA SUA IDEA DI “IMPOSTA” VERSO GLI “USURAI” DEL CREDITO AL PROSSIMO VERTICE DI GOVERNO, IN AGENDA DOMANI. MA SALVINI HA PUNTATO I PIEDINI SULLE NOMINE DELLA RAI E CON L’AUSILIO DI TAJANI STA COSTRINGENDO LA MELONA A DERUBRICARE IL SUO BLITZ A UN SALUTO DI BUONE VACANZE. SE NE RIPARLERÀ A SETTEMBRE - E PENSARE CHE IN EUROPA NON È SUCCESSO NIENTE DI TRAGICO QUANDO I VARI GOVERNI HANNO LEGIFERATO UNA TASSA AGLI ISTITUTI DI CREDITO. MA ANZICHÉ IMPORRE L’IMPOSTA NOTTETEMPO, A INSAPUTA DELLE BANCHE CENTRALI E DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, COME INTENDONO FARE I DUCIONI DEL “QUI COMANDO IO!”, È STATO SUFFICIENTE APPLICARE QUELLA CULTURA DEL POTERE CHE VUOLE IL DIALOGO, PREVEDE UNA TRATTATIVA PER SFORNARE INFINE UN COMPROMESSO. ECCO COME È STATA APPLICATA NEI MAGGIORI STATI EUROPEI…
FLASH! – LA INVERECONDA MOSSA DI GIORGETTI DI COSTRINGERE BIAGIO MAZZOTTA A TRASLOCARE A FINCANTIERI PER FAR ACCOMODARE SULLA POLTRONA DI RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO LA PREDILETTA DARIA PERROTTA, PUÒ COSTARE MOLTO CARA AL GOVERNO. GLI “ADDETTI AI LIVORI” RICORDANO BENE COME E QUANDO FINÌ NELLA POLVERE IL GOVERNO RENZI: BASTÒ AL NAPOLEONIDE MATTEONZO NOMINARE IL CAPO DEI VIGILI URBANI DI FIRENZE, ANTONELLA MANZIONE, A CAPO DEL LEGISLATIVO DI PALAZZO CHIGI PER RITROVARSI IL GIORNO DOPO I BASTONI TRA LE RUOTE DEI FUNZIONARI DEL MEF DI VIA XX SETTEMBRE. E COME LA RENZIANA MANZIONE, ANCHE LA GIORGINA PERROTTA È UNA “ABUSIVA” PERCHÉ NON ARRIVA DALLE FILA DEL DEEP STATE…
FLASH! - CHE COMBINAVANO DI BELLO, MERCOLEDÌ SCORSO ATTOVAGLIATE ‘DA “POLDO E GIANNA”, LA NOVELLA PLENIPOTENZIARIA ROMANA DI FORZA ITALIA DEBORAH BERGAMINI E L’EX BADANTE DI BERLUSCONI, MARIA ROSARIA ROSSI? DA TEMPO, LE DUE SIGNORE NON SI PARLAVANO PIÙ. A PARTIRE DAL MALORE CARDIACO DI BERLUSCONI DURANTE UN COMIZIO AD AVERSA PER SOSTENERE UN CANDIDATO AMICO DELLA PASCALE. ALL’INDOMANI, LA BERGAMINI CORRE A RACCONTARE IL FATTACCIO A MARINA B., LA QUALE SALVA LA PASCALE MA SILURA LA ROSSI. E ORA, RIECCOLE A PRANZO, TÊTE-À-TÊTE, COME AI VECCHI TEMPI…
FLASH! – IL BUM DELLE FIRME PER IL REFERENDUM ANTI-AUTONOMIA HA MESSO SOTTOSOPRA GLI OTOLITI DELLA DUCETTA. VUOI VEDERE CHE CORRO IL RISCHIO DI NON MANGIARE LA COLOMBA 2025 A PALAZZO CHIGI? ED E’ PARTITO L’ORDINE TASSATIVO DI STOPPARE LE REGIONI VENETO E LOMBARDIA CHE HANNO GIA’ INVIATO AL GOVERNO LA RICHIESTA DI DELEGHE AI “LEP” (I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN MODO UNIFORME SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) - ANCHE PERCHE’ LA LEGGE PIÙ AMATA DALLA LEGA, ED ULTIMA STAMPELLA CHE TIENE IN PIEDI LA LEADERSHIP DI SALVINI, È INVISA NON SOLO AI CAPATAZ MERIDIONALISTI DI FORZA ITALIA MA ANCHE A QUELLA BUONA PARTE DI FRATELLI D’ITALIA DA SEMPRE DI STAMPO STATALISTA…
FLASH! - DAGO-RETROSCENA SULLA TASSA DI SOLIDARIETA' A SPESE DI BANCHE E ASSICURAZIONI - UNA VOLTA CHE IL BALDO FAZZOLARI HA CHIESTO AI DIRIGENTI DEL MINISTERO DEL TESORO UNO STUDIO SULLA FATTIBILITA' DI UN PRELIEVO A SPESE DI ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI, NON E' PARSO VERO AI FUNZIONARI DEL MEF, CHE VEDONO IL "GENIO" DELLA MELONI COME IL FUMO AGLI OCCHI, DI BRUCIARLA SPIFFERANDOLA A DAGOSPIA E POI A "REPUBBLICA"..