9 ago 2024 19:08

MEDAGLIERE FLASH - CON LA VITTORIA DI CHIARA CONSONNI E VITTORIA GUAZZINI NEL CICLISMO SU PISTA, GLI ORI ITALIANI ARRIVANO A 11: MEGLIO DI TOKYO! E, CON I DUE BRONZI DI OGGI DI SOFIA RAFFAELI NELLA GINNASTICA RITMICA E DI ANTONINO PIZZOLATO NEL SOLLEVAMENTO PESI, LE MEDAGLIE DELL'ITALIA IN TOTALE SONO 33 (IN GIAPPONE FURONO 40) – SIAMO ALL'OTTAVO POSTO NELLA CLASSIFICA PER PAESI: IN TESTA LA CINA CON 32 ORI, SEGUITA DAGLI STATI UNITI (30) E DALL’AUSTRALIA (18)...