MEDAGLIERE FLASH - CON LA VITTORIA DI CHIARA CONSONNI E VITTORIA GUAZZINI NEL CICLISMO SU PISTA, GLI ORI ITALIANI ARRIVANO A 11: MEGLIO DI TOKYO! E, CON I DUE BRONZI DI OGGI DI SOFIA RAFFAELI NELLA GINNASTICA RITMICA E DI ANTONINO PIZZOLATO NEL SOLLEVAMENTO PESI, LE MEDAGLIE DELL'ITALIA IN TOTALE SONO 33 (IN GIAPPONE FURONO 40) – SIAMO ALL'OTTAVO POSTO NELLA CLASSIFICA PER PAESI: IN TESTA LA CINA CON 32 ORI, SEGUITA DAGLI STATI UNITI (30) E DALL’AUSTRALIA (18)...-
DAGOREPORT: UN TRENO CHIAMATO DESIDERIO (DI ASSUNZIONE) - EDOARDO RIXI, VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GOVERNATO DA MATTEO SALVINI, LE HA PROVATE TUTTE PUR DI FARE ASSUMERE ALLE FERROVIE DELLO STATO ANTONELLA MADEO – UNA GIORNALISTA MULTITASKING: DAL PD DI VELTRONI E RENZI, E' PASSATA A CURARE L’IMMAGINE EXTRA MEDIASET DI GIAMBRUNO PER APPRODARE ALLA CORTE LEGHISTA - DOPO IL SECCO "NO" DI STRISCIUGLIO (CAPO DI RFI), RIXI CONVINCE IL TRABALLANTE CORRADI DI TRENITALIA, CHE ASSUME LA MADEO A CAPO DELLA COMUNICAZIONE – MA RIXI NON AVEVA FATTO I CONTI CON I LEGHISTI CHE LO VEDONO COME FUMO NEGLI OCCHI…
FOLLOW THE MONEY! - COME MAI IL VISPO ELON MUSK, DAL SUO PROFILO DI X, DI CUI È PROPRIETARIO, HA LANCIATO UN ATTACCO CONTRO IL PREMIER LABURISTA KEIR STARMER, SCRIVENDO DI UNA “GUERRA CIVILE INEVITABILE” IN GRAN BRETAGNA? AI TWEET, IL NOVELLO ESPERTO DI GEOPOLITICA AGGIUNGEREBBE UN SUPPORTO FINANZIARIO A TOMMY ROBISON, UNO DEI MAGGIORI FOMENTATORI DEI DISORDINI RAZZISTI DELL’ESTREMA DESTRA ISLAMOFOBICA, ESPLOSI IN DIVERSE PARTI DEL REGNO UNITO - ALL’ORIGINE DELL’ATTIVISMO DI MUSK CI SONO I DOVIZIOSI ACCORDI ECONOMICI CONCORDATI DALLE SUE SOCIETÀ, TESLA E SPACE X, CON L’EX PREMIER RISHI SUNAK
DAGOREPORT - CARROCCIO, CHE CATORCIO! LE CINQUE GATTE DA PELARE DI MATTEO SALVINI: IN AUTUNNO C’È IL CONGRESSO IN LOMBARDIA, DOVE MASSIMILIANO ROMEO SFIDA IL SUO FEDELISSIMO ANDREA CRIPPA. CHE SUCCEDE SE VINCONO I “DISSIDENTI”? - LE TURBE DI VANNACCI: DALL'ALTO DEI SUOI 500 MILA VOTI INTASCATI ALLE EUROPEE, I FANS DELLA DECIMA LO SPINGONO A FARE IL GENERALE E CON IL SUO “COMITATO” AFFRANCARSI DALLA LEGA? - RAI DELLE MIE BRAME: SALVINI VUOLE DIMOSTRARE DI CONTARE QUALCOSA MA LA MELONA LO RINTUZZA – FINANZIARIA: IL CONSENSO POLITICO, SI SA, COSTA E IL “CAPITONE” SPENDACCIONE FA VENIRE IL MAL DI PANCIA AL “RIGOROSO” GIORGETTI – SU AUTONOMIA REGIONALE E ARMI ALL'UCRAINA, LO SCAZZO CON LA ''FIAMMA TRAGICA'' DI PALAZZO CHIGI È A TUTTO CAMPO...
FLASH! - TENSIONE ALLE STELLE TRA MELONI E MATTARELLA. ORMAI È DA UN MESE CHE SLITTA LA FIRMA DEL QUIRINALE SUL DISEGNO DI LEGGE NORDIO CHE, TRA LE ALTRE COSE, ABOLISCE IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO – SUL COLLE PRESIDENZIALE HANNO BEN PRESENTE IL MONITO DEL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA GIUSTIZIA CHRISTIAN WIGAND ALL'ITALIA ("ABOLIRE L'ABUSO D'UFFICIO PUÒ PESARE SU LOTTA ALLA CORRUZIONE") MA HANNO DUBBI SUL PROPOSITO DI ACCOMPAGNARE LA FIRMA SULLA NORMA CON UNA ‘’LETTERA DI RACCOMANDAZIONE’’…
SERVIZI INQUIETI - LA NOMINA DI GIUSEPPE DEL DEO ALLA VICE DIREZIONE DEL DIS NON HA SORPRESO GLI ‘’ADDETTI AI LIVORI’’. MALGRADO IL SUO RAPPORTO CON GIORGIA MELONI E IL DI LEI CAPOSCORTA, AGENTE AISI, NONCHÉ CONIUGE DEL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PREMIER, LA POTENTE PATRIZIA SCURTI, DEL DEO ERA USCITO SCONFITTO PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI INTERNI. MANTOVANO HA SCELTO BRUNO VALENSISE - DATI I LORO RAPPORTI “DIVISIVI”, LA DUCETTA HA NOMINATO DEL DEO AL POSTO LASCIATO VACANTE DA VALENSISE. CHI NON AVRÀ STAPPATO UNA BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE È LA CAPA DEL DIS, ELISABETTA BELLONI…