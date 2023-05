MEGA SCAZZI AL "SUPERCLASICO" - FINISCE CON UNA MAXI RISSA E SETTE ESPULSI IL DERBY DI BUENOS AIRES TRA RIVER PLATE E BOCA JUNIORS - LA SCAZZOTTATA ALLO STADIO "MONUMENTAL" DI BUENOS AIRES È PARTITA DOPO LA RETE SEGNATA DAL RIVER (UN RIGORE DOPO IL 90ESIMO) A CAUSA DELL'ESULTANZA PROVOCATORIA DI UN GIOCATORE - NEL GIRO DI POCHI SECONDI LA DISCUSSIONE SI È TRASFORMATA IN UNA ZUFFA CHE HA COINVOLTO GIOCATORI, STAFF E TECNICI... - VIDEO

River Plate score on Boca Juniors and a melee ensues! ? pic.twitter.com/lHJsQnkPJq — CBS Sports Golazo ? (@CBSSportsGolazo) May 7, 2023

rissa boca juniors river plate. 6

Estratto dell'articolo di Adriano Seu per www.gazzetta.it

Un finale scandaloso, segnato da una gigantesca rissa collettiva che ha richiesto l’ingresso in campo delle forze dell’ordine. E’ così che è terminato il 260° Superclasico argentino, vinto in extremis dal River Plate prima della furia collettiva che ha fatto vergognare stampa e opinione pubblica.[...]

rissa boca juniors river plate. 5

Una serata filata liscia fino al 93’, quando l’ex livornese Borja ha trasformato un rigore concesso dopo l’intervento della sala Var, è invece terminata nel caos totale per un acceso battibecco tra Palavecino e l’ex sampdoriano Romero. Da lì in poi, un violento parapiglia sedato a fatica sotto gli occhi di un Monumental gremito da 85 mila persone.

[...] A scatenare il parapiglia generale pare sia stata l’esultanza provocatoria

rissa boca juniors river plate. 4

[...] dopo il rigore trasformato dall’ex livornese, che ha festeggiato esibendo una maglia a tema religioso mentre alle sue spalle si consumava un’invasione di campo fuori controllo.

rissa boca juniors river plate. 3

ATTIMI DI PAURA

rissa boca juniors river plate. 2

Dal battibecco tra Palavecino e Romero alla scazzottata generale è stato un attimo. Nel giro di pochi secondi, i giocatori di entrambe le panchine, compresi staff e tecnici, si sono riversati in campo per dare vita a un’acceso scontro a base di calci, spintoni e pugni. [...] Con ancora un minuto da giocare, l’arbitro Herrera si è visto costretto a sospendere il gioco per 18’, quelli necessari a funzionari e forze dell’ordine per riportare una parvenza di calma mentre la sala Var esaminava le immagini per individuare i colpevoli e i violenti.

rissa boca juniors river plate. 1

[...]Alla fine, il direttore di gara ha dispensato cartellini in maniera sommaria, cacciando sei giocatori (tre per parte) e il tecnico del Boca Jorge Almiron. Ma è probabile che nei prossimi giorni, dopo un più attento esame delle immagini, fiocchino ulteriori squalifiche