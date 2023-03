MEGLIO ICARDI CHE MAI - NUOVO COLPO DI SCENA NELLA SEX-SOAP TRA WANDA NARA E MAURO ICARDI: IL CALCIATORE ARGENTINO HA DECISO DI METTERE UNA PIETRA SOPRA LE VOCI DI UNA SEPARAZIONE DELLA COPPIA, PUBBLICANDO UNA FOTO DELLE CHIAPPONE DELLA SHOWGIRL, SDRAIATA A LETTO NUDA - "ABBIAMO LOTTATO CONTRO L'INVIDIA, CONTRO LE CATTIVE VIBRAZIONI, GLI INSULTI, I TANTI 'PAGLIACCI' CHE VOLEVANO..." - VIDEO

IL VIDEO - https://www.corrieredellosport.it/video/video-virali/2023/02/28-104232898/foto_hot_di_wanda_nara_con_dedica_di_mauro_icardi

Estratto da www.corrieredellosport.it

LE CHIAPPE DI WANDA NARA PUBBLICATE DA MAURO ICARDI

"Tutti mettono 'like', ma sono io quello che scatta la foto". Queste le ironiche parole di Mauro Icardi a corredo di un'immagine 'bollente' postata in una storia Instagram, in cui si vede Wanda Nara nuda a pancia in giù sul letto. L'ennesimo colpo di scena della telenovela che negli ultimi mesi ha visto protagonisti l'ex interista e la showgirl.

Le dolci parole per Wanda

E sempre sui social l'attaccante del Galatasaray è tornato a parlare della sua relazione con Wanda: "Lei, mia moglie, il mio unico amore, la regina del regno della mia vita, la madre delle mie figlie. Ti amo: 10 anni d'amore in cui abbiamo dovuto affrontare milioni di cose belle, altre meno belle. Abbiamo lottato contro l'invidia, contro le cattive vibrazioni, gli insulti, i tanti 'pagliacci' che volevano salire su questo treno che solo noi sappiamo quanto è costato. Solo noi sappiamo quanto abbiamo dato di noi stessi per essere quello che siamo oggi. Ti amo e ti amerò per tutta la vita mia bella regina!".

