MEJO DI UN CINEPANETTONE! “MI SONO CAGATO ADDOSSO” – SENTITE L’EX ATTACCANTE INGLESE GARY LINEKER: “A ITALIA '90 CONTRO L’IRLANDA ME LA SONO FATTA SOTTO. A UN CERTO PUNTO HO AVVERTITO UN DOLORE DI MERDA. MI SONO RILASSATO UN PÒ E BOOF". SONO RIMASTO PER QUALCHE SECONDO SEDUTO. MI VENIVA DA PIANGERE. GRAZIE A DIO AVEVAMO I…”

Estratto da corrieredellosport.it

LINEKER

Gary Lineker ha ricordato l'imbarazzante contrattempo avuto durante la sfida tra Inghilterra e Irlanda nei Mondiali di Italia ’90. Durante una chiacchierata con Micah Richards e Alan Shearer nel programma Match of the Day, l'ex Barcellona ha ricordato i problemi intestinali che ha sofferto nel bel mezzo della gara. "Non mi sentivo bene la sera prima... Ma non l'ho detto a nessuno perché volevo giocare. A 15 minuti dall'inizio del secondo tempo comincio a crampi e penso 'Oh, Dio, ho un dolore di mer** qui'", ha detto il 62enne.

(...)

"La palla esce sul suo lato sinistro e mi sono buttato verso di lei, e mentre lo facevo mi sono rilassato un pò e boof", mimando in modo inequivocabile cosa è accaduto. "Oh mio Dio, mi dissi. E sono rimasto per qualche secondo seduto", ha raccontato Lineker. Dopo qualche secondo si avvicinò Gary Stevens che gli chiese cosa fosse successo. "Mi sono cag*** addosso, gli ho risposto. Mi veniva da piangere. Grazie a Dio avevamo i pantaloncini blu scuro e non quelli bianchi", ha ricordato Lineker.

