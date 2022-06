GERARD PIQUE SHAKIRA

Shakira conferma: «Io e Gerad Piqué ci siamo separati». In un comunicato ufficiale del 4 giugno, la cantante colombiana spiega: «Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione».

Il tradimento

L’annuncio conferma così le indiscrezioni dei giorni scorsi, pubblicate giovedì 2 giugno inizialmente da El Periodico in Spagna e poi subito rilanciate in tutto il mondo: Shakira non ha perdonato il difensore del Barcellona per il tradimento con una studentessa ventenne. Piqué ha lasciato già da un mese la casa di famiglia — dove sono rimasti Shakira e i loro due figli Milan e Sasha — e ora vive da solo nell’appartamento dove la coppia visse agli inizi della storia, nel 2011.

Piqué allo sbando

Nell’articolo si raccontava che la 45enne cantante colombiana «l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi». Dava per imminente un comunicato ufficiale della coppia e continuava raccontando come Piqué, 35 anni, non solo «trascorre notti e giorni» nel suo «appartamento da scapolo», ma è come «slegato e fuori controllo», perso in notti brave con il compagno di squadra Riqui Puig e non meglio precisate «altre donne» in giro per i nightclub della città.

Chi è la donna della discordia

In particolare, poi, c’è una donna precisa che rappresenta la causa della discordia e non è la mamma del compagno di squadra del Barcellona, il 17enne Pablo Gavi, come circolava insistentemente negli ultimi tempi sui social media. La voce aveva rapidamente preso piede al punto da diventare di tendenza ma proprio El Periodico l’aveva smentita fermamente, orientandosi su altri bersagli.

Nell’esplosivo articolo si racconta infatti che l’amante del giocatore sarebbe invece «una giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi» e che «Shakira sa bene chi è. È proprio la sua comparsa nella vita del calciatore che ha indotto la coppia a decidere di vivere separata». El Periodico diceva « temporaneamente», ma ora quel temporaneo sembra diventato definitivo. E una delle coppie più longeve dello show-business mondiale è finita per scoppiare.

Andrea Sereni per il “Corriere della Sera”

Re e regina del barcelonismo in crisi. Gerard Piqué e Shakira, Totti e Ilary di Spagna, sono sempre più lontani. Lui, 35 anni, vice capitano del Barcellona, imprenditore, divo oltre il pallone. Lei, 45 anni, popstar planetaria, milioni di album venduti e follower accumulati.

Non vivono più insieme, Piqué è stato costretto a lasciare la dimora da quasi 4 mila metri quadrati che condividevano quando la cantante colombiana ha scoperto la sua storia segreta «con una ventenne bionda. Una studentessa universitaria che lavora anche come hostess di eventi», ha rivelato El Periódico . Insomma, Piqué avrebbe tradito Shakira.

Incredibile ma vero, in Spagna ne sono sicuri. Tanto che spuntano foto, tweet, voci incontrollate sul nome della presunta amante. C'è pure chi parla della madre del giovane del Barça Gavi: una bufala, non è lei.

Ma El Periódico fornisce i dettagli della nuova vita da scapolo milionario di Piqué, immerso nella notte tentatrice di Barcellona, «scatenato: chi lo ha visto in azione lo descrive così». Farebbe coppia fissa con Riqui Puig, 22 anni, talentino blaugrana con cui è stato beccato in due note discoteche della città.

«L'hanno visto con altre ragazze - aggiungono -, è fuori controllo durante le feste. Fa l'alba anche se il giorno dopo deve allenarsi».

Indizi, anche piccoli: sul seguitissimo profilo Instagram di Shakira c'è uno scatto con i Maneskin, ma l'ultimo insieme a Piqué risale al 14 febbraio, San Valentino: lei sorridente, lui meno. Un'altra foto, Gerard con la maglia del Barcellona che esulta, il giorno in cui ha tagliato il traguardo delle 600 partite (e svariati trofei) con il club della sua vita: «I tuoi successi sono senza precedenti - scriveva, era metà marzo, la cantante -.Sei il miglior esempio di perseveranza e sincerità».

Ecco, le cose pare siano cambiate. E dire che Piqué rimase folgorato da Shakira. Nel 2010 lei conquista il mondo con «Waka Waka», inno del Mondiale vinto proprio dalla Spagna di Gerard. La vede e dice all'amico Fabregas: «È la donna della mia vita, la sposerò».

Il matrimonio non è mai arrivato (per scelta, hanno sempre detto entrambi) ma il loro amore, ufficializzato nei primi mesi del 2011, ha portato due figli, Milan (9 anni) e Sasha (7). Ora proprio i due bambini potrebbero finire al centro di una battaglia legale per l'affidamento: «Piqué e Shakira si parlano a malapena», spiega El Economista , come a tratteggiare i contorni di una crisi non reversibile.

Nessun commento dai diretti interessati. Eppure Shakira di parole ne ha dette tante nel suo ultimo singolo, «Te felicito», «Mi congratulo», pubblicato a fine aprile: lo sfogo di una donna ferita.

«Per completarti mi sono fatta a pezzi - il testo del brano -. Sei falso, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso». E ancora: «Non dirmi che ti dispiace, sembri sincero ma so che menti. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo». Sicuri che sia solo una canzone?

