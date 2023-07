1 lug 2023 18:52

MEMENTO MODRIC – IL CENTROCAMPISTA DEL REAL MADRID, LUKA MODRIC, RISCHIA FINO A 5 ANNI DI CARCERE PER FALSA TESTIMONIANZA – FINISCE NEI GUAI ANCHE IL SUO CONNAZIONALE, IL DIFENSORE DEJAN LOVREN: I DUE AVREBBERO MENTITO SULLE DATE IN CUI SONO STATI FIRMATI GLI ALLEGATI DEI CONTRATTI CHE REGOLAVANO LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER I LORO TRASFERIMENTI DALLA DINAMO ZAGABRIA DURANTE UN PROCESSO NEL 2017 CONTRO TRE ALTI DIRIGENTI DEL CLUB CROATO