MEMENTO MORINI - SE NE VA A 77 ANNI FRANCESCO MORINI, EX GIOCATORE DI SAMP E JUVE E DIRIGENTE SPORTIVO - SOPRANNOMINATO "MORGAN" PER LA SUA ABILITÀ "PIRATESCA" DI SOTTRARRE IL PALLONE AGLI AVVERSARI, HA VESTITO LA MAGLIA DELLA SAMP FRA IL 1963 E IL 1969, PRIMA DI ACCASARSI ALLA JUVENTUS, PER LA QUALE HA GIOCATO FINO AL 1980 - ALDO SERENA: "ERI IL CANE DA GUARDIA NEI NOSTRI RITIRI..."

Le battute che facevi erano appuntite come il tuo naso.Eri il cane da guardia nei nostri ritiri. Te ne sei andato troppo presto Morgan. #FrancescoMorini pic.twitter.com/8BgSALojzz — Aldo Serena (@Aldito11) August 31, 2021

DA www.gazzetta.it

E' morto Francesco Morini, 77 anni, ex giocatore di Samp e Juve ed ex dirigente sportivo. Soprannominato "Morgan" per la sua abilità "piratesca" di sottrarre il pallone agli avversari, giocava nel ruolo di stopper.

Ha vestito la maglia della Samp fra il 1963 e il 1969, vincendo anche un campionato di serie B, prima di accasarsi alla Juventus, club per il quale ha giocato fino al 1980, vincendo 5 scudetti, 1 coppa Italia e 1 coppa Uefa, prima di chiudere la carriera in Canada, ai Toronto Blizzard. Fra il '73 e il '75 ha indossato 11 volte la maglia azzurra. Finita la carriera agonistica, rimase altri 13 anni in bianconero, in ruoli dirigenziali.

