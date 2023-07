E MENO MALE CHE SAN SIRO ERA "VECCHIO" E "DA DEMOLIRE" - LO STADIO GIUSEPPE MEAZZA DI MILANO SI CANDIDA PER OSPITARE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DEL 2026 O DEL 2027. SE LA DOVRÀ VEDERE CON LA PUSKAS ARENA DI BUDAPEST - IL PRESIDENTE DELLA FIGC, GABRIELE GRAVINA: "HO SENTITO IL SINDACO SALA, CHE SI È DETTO ENTUSIASTA, LAVOREREMO INSIEME PER REGALARE A MILANO E ALL’ITALIA UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA…"

Milano alza la mano e propone il tanto chiacchierato Giuseppe Meazza per ospitare la finale di Champions League del 2026 o del 2027. Lo ha ufficializzato la stessa Uefa, che ha comunicato di aver ricevuto le dichiarazioni d'interesse di nove federazioni, suddivise però sulle quattro competizioni. Per quella più importante il testa a testa sarà quindi tra San Siro e la Puskas Arena di Budapest: se nessuna delle due si tirerà indietro entro febbraio - quando andranno consegnati i dossier -, è probabile che Ungheria e Italia finiranno per dividersi le finali delle due edizioni in questione.

LE PAROLE DI GRAVINA — “La scelta di candidare Milano ad ospitare la finale di Champions League – sottolinea il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina - è in continuità con la politica della Figc di aprire sempre di più il nostro Paese all’Europa e di valorizzare gli asset infrastrutturali per i grandi eventi. Ho sentito il sindaco Sala, che si è detto entusiasta, lavoreremo insieme per regalare a Milano e all’Italia un’esperienza straordinaria di spettacolo e condivisione, una delle più entusiasmanti che il calcio possa regalare”.