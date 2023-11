Ci pensa ancora Jannik ??#Sinner batte #Djokovic ?? 6-2 2-6 7-5 Jannik ha salvato 3 match point consecutivi sul 4-5 0-40 ?? Adesso il doppio decisivo, Forza ??#JanTheFox CLXXXIX#JanTheFox ?? XIpic.twitter.com/RAqN9yPp64 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 25, 2023

Estratto da gazzetta.it

JANNIK SINNER

Siamo ancora vivi. E ancora una volta grazie a Jannik Sinner che ci ripesca per la collottola dal 2-0 contro la Serbia battendo per la seconda volta in 12 giorni Novak Djokovic permettendoci ora di sperare nel doppio. Una specie di miracolo sportivo quello dell’altoatesino che annula 3 match point e poi ribalta il match vincendo 6-2 2-6 7-5. Tra poco tornerà in campo probabilmente ancora in coppia con Lorenzo Sonego per una doppia sfida di nuovo col serbo in duo con Djere. Le formazioni del doppio saranno annunciate tra poco dai capitani, ma è probabile che Volandri si affiderà di nuovo a Sin&Son, vincitori contro l’Olanda.

sinner djokovic by osho

JANNIK SINNER