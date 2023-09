A MENO DI UNA SETTIMANA DALLA COPPA DAVIS, L’ITALTENNIS E’ UNA POLVERIERA, L’EX CAPITANO AZZURRO BARAZZUTTI ATTACCA IL CT VOLANDRI SUL CASO FOGNINI (ALLENATO DA LUI): “HA BISOGNO DI UNA MEDICINA CHE FA BENISSIMO SOPRATTUTTO A LUI. SI CHIAMA UMILTA’” - "CERTO VOLANDRI CHE DÀ LEZIONI DI COMPORTAMENTO E CHE FA INSINUAZIONI FALSE FA UN PO' SORRIDERE. MI DISPIACE SE NON È IN GRADO DI GESTIRE UNA SQUADRA…”

L'Italia del tennis è allo scontro totale a meno di una settimana dalla Coppa Davis. Basta dare un'occhiata alla sequenza di botta e risposta degli ultimi giorni, per comprendere come il fuoco amico stia martellando le prospettive degli Azzurri in vista della Coppa Davis. La squadra ci arriva già decimata per il forfait annunciato da Sinner ("non ho avuto tempo per recuperare"), l'ennesimo infortunio di Berrettini (lasciò gli US Open in sedia a rotelle), con la bomba Fognini scoppiata in mano al capitano Volandri

(...) Una versione dei fatti che non ha convinto del tutto e ha toccato anche altre corde. Sono quelle di Barazzutti, ex capitano dell'Italia ed ex coach di Fognini, che si è sentito chiamato in causa da un riferimento alla capacità di gestire un gruppo e alla necessità di prendere determinate decisioni.

Certo Volandri che dà lezioni di comportamento e che fa insinuazioni false completamente fuori luogo davvero fa un po' sorridere. Mi dispiace se Volandri non è in grado di gestire una squadra se non ha nessuna capacità di relazionarsi con i giocatori e se forse più di qualcuno non lo rispetta. E capisco che questa sia la cosa che lo fa soffrire di più.

Fiducia e rispetto reciproco. Lealtà e lavoro inteso come abnegazione e sacrificio Barazzutti cita questi due particolari e ne fa l'architrave del ragionamento, il filo conduttore della filippica nei confronti di Volandri.

Per esperienza so che solo con il rispetto reciproco un gruppo può funzionare e ottenere risultati importanti. E la fiducia e il rispetto caro Volandri si conquistano con il comportamento onesto, leale e il lavoro. A proposito mi chiedo perché un capitano abbandoni Sinner e Arnaldi mentre giocano gli ottavi di finale a Flushing Meadows per tornarsene a casa. Certamente ci saranno state buone ragioni.

Il veleno è in fondo alla coppa. L'ultimo sorso lascia un retrogusto amaro. È un attacco frontale a Volandri affrontato a campo aperto, l'ultima frustata che sibila sui social.

Per quanto riguarda l’esclusione di Fognini non entro in merito. Ma suggerisco a Volandri per migliorare nel suo ruolo di capitano di prendere una medicina che fa benissimo. Soprattutto a lui. Si chiama umiltà.

