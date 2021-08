AGLI ITALIANI PUOI TOCCARE TUTTO MA NON LE VACANZE - VALANGA DI MERDA SUI SOCIAL CONTRO IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO CHE AVEVA SUGGERITO DI RESTARE A CASA: "MI SONO ARRIVATE BORDATE PAZZESCHE DI NEGATIVITÀ, NON È FACILE RICORDARE CHE IL VIRUS C'È ANCORA. IL VACCINO HA UN'EVIDENZA MICIDIALE DI EFFICACIA. NON SARÀ FACILE SCALFIRE I DUBBIOSI, MI SONO ARRABBIATO IN DUE OCCASIONI TELEVISIVE CON DUE OPINIONISTI CHE BUTTAVANO LÌ LA TESI CHE IL VACCINO È SPERIMENTALE…" - VIDEO