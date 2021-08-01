palmisano MALAGo PALMISANO corsa di miguel antonella palmisano
MENS SANA IN CORPORE PALMI-SANO! STRAORDINARIO BIS DOPO IL SUCCESSO MASCHILE DI STANO: NELLA 20 CHILOMETRI DI MARCIA TRIONFA ANTONELLA PALMISANO. E' L'OTTAVO TITOLO OLIMPICO PER L'ITALIA (EGUAGLIATO IL RISULTATO DI RIO), IL QUARTO NELL'ATLETICA, LA NOSTRA NUOVA MINIERA D'ORO...-
IL DIVANO DEI GIUSTI – È UNA SERATONA. NON SOLO PERCHÉ PASSANO FILM CULTISSIMI COME “AVERE VENT’ANNI” CON LA COPPIA DELLE VENTENNI DISINIBITE E SEMPRE NUDE LILLI CARATI – GLORIA GUIDA (LA LORO SCENA D’AMORE CREDO SIA UNO DEI PUNTI PIÙ ESTREMI DEL CINEMA ITALIANO), O “LA PATATA BOLLENTE” DI STENO. MA PERCHÉ ARRIVA UN FILM TOTALMENTE STRACULT COME “LEONI AL SOLE” DELLA COPPIA VITTORIO CAPRIOLI-FRANCA VALERI, SUI FLANEURS DI POSITANO, GRANDE RITRATTO DI UN’EPOCA ORMAI LONTANISSIMA DELL’ITALIA DEI PRIMI ANNI’60 - VIDEO
FINALMENTE SI SBLOCCA LA RETE UNICA? – ENEL ESCE DA OPEN FIBER: FIRMATI I CONTRATTI DI CESSIONE DELLA SUA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ PUBBLICA. IL FONDO AUSTRALIANO MACQUARIE RILEVERÀ IL 40%, IL RESTANTE 10 VA A CDP, CHE DIVENTA AZIONISTA DI MAGGIORANZA – MA BISOGNA VEDERE CHE NE PENSA IL NUOVO AD DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCANNAPIECO, E PURE IL GOVERNO DRAGHI, CHE NON SI È MAI ENTUSIASMATO TROPPO SUL PROGETTO…
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
AGLI ITALIANI PUOI TOCCARE TUTTO MA NON LE VACANZE - VALANGA DI MERDA SUI SOCIAL CONTRO IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO CHE AVEVA SUGGERITO DI RESTARE A CASA: "MI SONO ARRIVATE BORDATE PAZZESCHE DI NEGATIVITÀ, NON È FACILE RICORDARE CHE IL VIRUS C'È ANCORA. IL VACCINO HA UN'EVIDENZA MICIDIALE DI EFFICACIA. NON SARÀ FACILE SCALFIRE I DUBBIOSI, MI SONO ARRABBIATO IN DUE OCCASIONI TELEVISIVE CON DUE OPINIONISTI CHE BUTTAVANO LÌ LA TESI CHE IL VACCINO È SPERIMENTALE…" - VIDEO