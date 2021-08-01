MENS SANA IN CORPORE PALMI-SANO! STRAORDINARIO BIS DOPO IL SUCCESSO MASCHILE DI STANO: NELLA 20 CHILOMETRI DI MARCIA TRIONFA ANTONELLA PALMISANO. E' L'OTTAVO TITOLO OLIMPICO PER L'ITALIA (EGUAGLIATO IL RISULTATO DI RIO), IL QUARTO NELL'ATLETICA, LA NOSTRA NUOVA MINIERA D'ORO...

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IL DIVANO DEI GIUSTI – È UNA SERATONA. NON SOLO PERCHÉ PASSANO FILM CULTISSIMI COME “AVERE VENT’ANNI” CON LA COPPIA DELLE VENTENNI DISINIBITE E SEMPRE NUDE LILLI CARATI – GLORIA GUIDA (LA LORO SCENA D’AMORE CREDO SIA UNO DEI PUNTI PIÙ ESTREMI DEL CINEMA ITALIANO), O “LA PATATA BOLLENTE” DI STENO. MA PERCHÉ ARRIVA UN FILM TOTALMENTE STRACULT COME “LEONI AL SOLE” DELLA COPPIA VITTORIO CAPRIOLI-FRANCA VALERI, SUI FLANEURS DI POSITANO, GRANDE RITRATTO DI UN’EPOCA ORMAI LONTANISSIMA DELL’ITALIA DEI PRIMI ANNI’60 - VIDEO

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