7 giu 2023 08:27

MENTANA SCRIVE A DAGOSPIA PER SMENTIRE “MOWMAG” SECONDO CUI “MITRAGLIA” AVREBBE ORGANIZZATO UN VOLO DI SVIPPATI INTERISTI PER ANDARE A VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS A ISTANBUL - "IL RACCONTO SUL CHARTER È SENZ'ALTRO GODIBILE, MA PURTROPPO ATTIENE AL GENERE "FICTION". INFATTI GIÀ LA MATTINA DOPO LA SEMIFINALE VINTA DALL'INTER SUL MILAN HO PROVVEDUTO AD ACQUISTARE (ALLE 9.10) SETTE BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO PER ME E I MIEI FIGLI. COSI HO FATTO POI NELLE ORE SUCCESSIVE PER PERNOTTAMENTO E BIGLIETTI. COME OGNI ALTRO (QUASI) COMUNE MORTALE..."