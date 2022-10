MENTRE ANCHE LA "BBC" SI SCAPPELLA DAVANTI AL NAPOLI DI SPALLETTI, SCONCERTI DEDICA 5 RIGHE ALL’IMPRESA DELLA SQUADRA DI DE LAURENTIIS (UNICA IN CHAMPIONS A PUNTEGGIO PIENO CON IL BAYERN) E A CONFERMA DELLA TRAZIONE NORDISTA DELLA STAMPA SPORTIVA ITALIANA SI SPERTICA NELL’ELOGIO DELL’INTER CHE AL CAMP NOU HA “GIOCATO LA PARTITA PERFETTA”. MA QUANTE PARTITE PERFETTE HA GIOCATO IL NAPOLI DI SPALLETTI IN QUESTA CHAMPIONS?

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

napoli ajax

Il Barcellona offre all'Inter la partita ideale, quella che Inzaghi preferisce, un calcio attento, basato sulla forza dell'avversario e per questo generoso di spazi nella sua metà campo. Un tempo si diceva che era il gioco dell'Inter di Herrera o della Juve di Trapattoni. Ma non c'è mai stata una regola fissa, il pallone è flessibilità, non numeri eterni. L'Inter stavolta ha giocato la gara perfetta, è partita lentamente, ha resistito, ha subito, si è tenuta la larghezza del contropiede e l'ha regalata alla fine ai suoi campioni. Il Barcellona ha fatto mucchio, non pericolo.

kvara napoli ajax

Forse il piccolo rimpianto è essersi fermati presto, quando il Barcellona era in grande difficoltà. Era una gara da chiudere prima. Xavi è stato un avversario difficile e sopravvalutato, la sua squadra non ha niente del passato, nel gioco appare e scompare, non ha gente da dribbling o da velocità. Il suo 3-3-4 ha annullato subito Pedri, che era il quarto in attacco, e sbilanciato la partita.

L'Inter è stata formidabile nel controllo delle ripartenze, subito piene di proposte. Barella e Lautaro e Gosens hanno segnato gol dopo stop attivi, quelli che cominciano da soli con un gesto, un'azione finale. Ci vuole classe per cominciarli e ci vuole qualità enorme per portarli a termine. Sono tra i pochi casi in cui la fortuna non c'entra, sono solo grandi gol. L'Inter è piena di questi giocatori, è quella che ne ha di più. Deve giocare secondo convenienza, senza cercare bellezza, speculando magari sulla gara, non cercando sempre di dominarla.

luciano spalletti

La bellezza le viene dallo spazio, come al Camp Nou. Per questo non è solo una qualificazione quasi guadagnata questa, ma è l'inizio di una nuova idea, di un'Inter liberata che può giocare per vincere ancora tante partite. Determinante Dumfries stavolta anche nel doppio ruolo. Un po' troppo esplosivo Onana, attenti coperti dal centrocampo De Vrij e Skriniar, preziosi Calhanoglu e Mkhitaryan.

Questa è l'Inter di Inzaghi.

barcellona inter barella

Cerchiamo di usarla bene più che discuterla. Dispiace lasciare il Napoli solo ai titoli di coda. È una delle due squadre a punteggio pieno in Europa, l'altra è il Bayern.

Ha segnato dieci gol all'Ajax in due partite, giocando perfino a cambiare formazione e cannonieri. In questo momento rappresenta la parte migliore del nostro calcio. Il tempo cambia spesso le cose, ma se il Napoli resta questo, è giusto tenerlo in gara fino alla fine.

barcellona inter lewandowski barcellona inter lautaro