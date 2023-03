MENTRE IN ITALIA SI CIANCIA SULLA ROMA “FUMANTINA” E SUI COSTI DELLE PROTESTE DELLA PANCHINA GIALLOROSSA CHE IN UN ANNO E’ COSTATA AL CLUB 100MILA EURO DI MULTE, IN SPAGNA PARLANO DI UN POSSIBILE RITORNO DI MOURINHO SULLA PANCHINA DEL REAL MADRID – ANCELOTTI POTREBBE LASCIARE LA CASA BLANCA PER IL BRASILE. TRA I POSSIBILI SUCCESSORI ANCHE RAUL, ZIDANE, POCHETTINO E XABI ALONSO…

In Spagna si parla molto della possibile sostituzione di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il tecnico italiano potrebbe lasciare i ‘blancos’ ed è stato accostato più volte al Brasile. Nella capitale iberica si stanno già portando avanti per il toto-nomi tra outsider e “usato sicuro”. In cima alle preferenze c’è Raul che attualmente allena la Castilla. Circola, come spesso capita, la candidatura dell’ex Psg Pochettino. Ci sono poi i “cavalli di ritorno” come Zinedine Zidane e Josè Mourinho. Il portoghese, come ricorda l’Ansa, è impegnato con la Roma ma con lui nulla è scontato. Piacciono anche Tuchel, Xabi Alonso, Arbeloa e Glasner.

Estratto dell’articolo di Marco Juric per "la Repubblica - Edizione Roma"

«Alla Roma siamo una famiglia» . Che da un anno e mezzo costa oltre centomilaeuro in multe. Il metodo Mourinho prevede una grande partecipazione, verbale e non, e il derby è stato l’esempio perfetto. Tra proteste veementi, risse verbali ed espulsioni a pioggia. Un fil rouge che si ripete ormai da un anno e mezzo. Non tanto in campo, visto che la Roma dal punto di vista disciplinare è una delle “ migliori” squadre della Serie A. Quanto fuori, gomito a gomito con il suo condottiero.

Una modalità fumantina studiata e calmierata durante la settimana, attraverso uno studio approfondito delle personalità degli arbitri che la Roma andrà ad incontrare.

