5 set 2023 10:31

MENTRE TUTTO IL MONDO CI INVIDIA PAOLA EGONU, NOI NON LA FACCIAMO GIOCARE – DIETRO IL NO DI PAOLETTA AL TORNEO PRE-OLIMPICO DOPO L’ENNESIMO FLOP DELL’ITALVOLLEY DONNE AGLI EUROPEI C’E’ UN RAPPORTO AI MINIMI TERMINI COL CT MAZZANTI CHE L’HA RELEGATA AL RUOLO DI PANCHINARA DI LUSSO – IN UN CONFRONTO TRA I DUE LA EGONU, DEFINITA DAL CT TURCO “L’ATTACCANTE PIU’ FORTE DEL MONDO”, AVREBBE USATO PAROLE DURE (MOLTO) PER "IL TRATTAMENTO RICEVUTO" – MA PERCHE’ NON MANDARE A CASA IL CONTESTATISSIMO MAZZANTI?