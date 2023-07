IL MERCATO DEL NAPOLI LO FARA' MAURO MELUSO: E' LUI IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEGLI AZZURRI - IL DIRIGENTE, CHE ERA FERMO DA DUE ANNI, HA PORTATO IL LECCE DALLA SERIE C ALLA SERIE A (MODELLO GIUNTOLI COL CARPI) E POI HA CONTRIBUITO ALLA SALVEZZA DELLO SPEZIA - POCHE NOTIZIE MA CONFUSE: OGGI LA "GAZZETTA" VAGHEGGIAVA DI UN ACCORDO BIENNALE TRA AURELIONE E L’EX DS DEL MILAN MASSARA...

Da ilnapolista.it

Aurelio De Laurentiis ha annunciato su Twitter il nuovo direttore sportivo del Napoli:

mauro meluso

Meluso, 58 anni (è nato il primo gennaio 1965), di Cosenza, ha prima contribuito alla doppia promozione del Lecce, dalla Serie C alla Serie A. Poi è stato il direttore sportivo dello Spezia nel 2020. Era il ds dello Spezia che venne a vincere a Napoli. Forse De Laurentiis avrebbe voluto ricomporre il tandem Italiano-Meluso, per ora è partito da Meluso. Che è un direttore sportivo di esperienza, anche se non nella massima serie. Al termine del primo anno con lo Spezia, dopo la salvezza, ha salutato i liguri. Il comunicato allora (fine maggio 2021) parlò di separazione consensuale.

“Lo Spezia Calcio e il Direttore Generale dell’Area Tecnica, Mauro Meluso, comunicano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente e anticipatamente il proprio rapporto lavorativo. Il Club ringrazia Meluso per la serietà, la professionalità e la dedizione dimostrate nel suo anno alla guida dell’area tecnica dello Spezia, qualità decisive per il raggiungimento della prestigiosa salvezza in Serie A, ottenuta allestendo in poco tempo una formazione competitiva. A Mauro, vanno i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non”

aurelio de laurentiis 2

In un’intervista ha successivamente dichiarato:

“Non ho risolto il mio contratto con le Aquile, anche se alcuni giornali hanno scritto questo. Credo che chi mette in giro questa voce sia in malafede. Immagino anche chi l’abbia scritto e non è certamente attendibile. Se qualcuno scrive una cosa non vera o è in malafede o non sa fare il suo mestiere. Non c’è mai stata una trattativa per la risoluzione”.

Non sarà quindi Massara a dirigere il mercato del Napoli, questa mattina la Gazzetta dello Sport raccontava di un incontro nella seda della FilmAuro tra l’ex ds del Milan e De Laurentiis: