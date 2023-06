MESSI, CHE ANDRÀ A GIOCARE DA BECKHAM ALL’INTER MIAMI, SPIEGA PERCHÉ NON È TORNATO AL BARCELLONA - “CI TENEVO MOLTO MA HO SENTITO CHE IL CLUB DOVEVA VENDERE GIOCATORI, ABBASSARE GLI STIPENDI E NON VOLEVO ESSERE IL RESPONSABILE DI TUTTO QUESTO. SONO GIÀ STATO ACCUSATO DI TANTE COSE CHE NON ERANO VERE NELLA MIA CARRIERA AL BARCELLONA E NON VOLEVO RITROVARMI NELLA STESSA SITUAZIONE”- “SE FOSSE STATA UNA QUESTIONE DI SOLDI, SAREI ANDATO IN ARABIA SAUDITA" – NEGLI USA SARA’ TESTIMONIAL ANCHE DELLA COPA AMERICA

Lionel Messi rompe gli indugi sul suo futuro annunciando per quale squadra giocherà la prossima stagione. Il fuoriclasse argentino volerà negli USA al servizio dell'Inter Miami, il cui presidente è David Beckham. Dopo i rumors che si sono rincorsi per tutta la giornata, in un'intervista concessa ai media catalani "Mundo Deportivo" e "Sport", la Pulce ha dichiarato: "Non tornerò al Barcellona, andrò all'Inter Miami". A fine contratto col Paris Saint Germain, dove era arrivato due estati fa, Messi era stato a lungo corteggiato sia dai sauditi dell'Al Hilal sia dal Barcellona, specie dopo l'incontro fra il padre Jorge e il presidente blaugrana Joan Laporta. Ma le difficoltà economiche del club catalano hanno allontanato il sogno di un ritorno a casa di Messi.

Messi ha deciso così di giocare in MLS tra le fila dell'Inter Miami. La Pulce argentina ha dichiarato: "Ho deciso che andrò a Miami. Non abbiamo ancora chiuso al 100% e manca qualcosa, ma abbiamo deciso di continuare il percorso lì. Ci tenevo molto al Barcellona, ero molto entusiasta di poter tornare, ma, dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l'addio che ho avuto, non volevo essere di nuovo nella stessa situazione: in attesa di vedere cosa stava per succedere e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro, per così dire.

Ho voluto prendere una decisione pensando a me stesso, alla mia famiglia". L'ok della Liga al piano di sostenibilità del Barcellona avrebbe influito sulla sua scelta: "Ho sentito che dovevano vendere giocatori, abbassare gli stipendi e non volevo essere il responsabile di tutto questo. Sono già stato accusato di tante cose che non erano vere nella mia carriera al Barcellona e non volevo ritrovarmi nella stessa situazione. Anche se mi sarebbe piaciuto, non è stato possibile".

Messi tende a precisare che "l'aspetto economico non è stato mai un problema o un ostacolo per me. La verità è che non siamo nemmeno arrivati a parlare di contratto. Se fosse stata una questione di soldi, sarei andato in Arabia Saudita".

