5 mag 2023 19:16

MESSI IN CROCE – LEO MESSI CHIEDE SCUSA VIA INSTAGRAM PER IL VIAGGIO IN ARABIA SAUDITA CHE GLI È COSTATO UNA SOSPENSIONE DI DUE SETTIMANE DA PARTE DEL PSG: “PENSAVO CHE AVESSIMO UN GIORNO LIBERO DOPO LA PARTITA. CHIEDO SCUSA AI MIEI COMPAGNI E AL CLUB E ASPETTO DECISIONI DALLA SOCIETÀ” – IL RINNOVO DI CONTRATTO DEL 7 VOLTE PALLONE D'ORO CON IL CLUB PARIGINO È ORMAI MOLTO IMPROBABILE…