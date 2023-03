31 mar 2023 15:00

MESSI, LAPORTA È APERTA! - IL PRESIDENTE DEL BARCELLONA, JOAN LAPORTA, AVREBBE INCONTRATO IL PADRE-AGENTE DEL FENOMENO ARGENTINO PER UN SUO CLAMOROSO RITORNO IN "BLAUGRANA" - IL VICE PRESIDENTE DEI CATALANI, RAFAEL YUSTE: "CERTO CHE SIAMO IN CONTATTO CON LUI. SOGNIAMO IL SUO RITORNO" - ANCHE XAVI NON NASCONDE DI ESSERE IN CONTATTO CON L'ATTACCANTE - IL CONTRATTO DI MESSI CON IL PSG E' IN SCADENZA A GIUGNO...