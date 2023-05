3 mag 2023 08:52

MESSI MALISSIMO! DECISIONE CLAMOROSA DEL PSG: “LEO MESSI SOSPESO PER DUE SETTIMANE!" - SECONDO QUANTO RIPORTATO DA “L'EQUIPE”, IL CLUB FRANCESE STA PER MULTARE IL CAMPIONE ARGENTINO PER IL SUO VIAGGIO NON AUTORIZZATO IN ARABIA SAUDITA (PER IMPEGNI LEGATI AGLI SPONSOR): NON POTRÀ ALLENARSI E NON SARÀ PAGATO - RINNOVO IN BILICO. E SI RICOMINCIA A PARLARE DI UN SUO RITORNO A BARCELLONA...