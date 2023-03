bayern monaco psg

- Zero gol tra andata e ritorno nonostante #Messi e #Mbappe. - Gol preso da #ChoupoMoting, “ex” liberato per far spazio ai campioni. - Ennesimo fallimento di una squadra che continua a non essere squadra. Il #Psg è il paradiso del conto in banca e il purgatorio della carriera. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 8, 2023

Estratto dell’articolo di Salvatore Malfitano per gazzetta.it

Il trotto di Messi e Mbappé, quasi impalpabili, è l’istantanea più adatta a raccontare l’impotenza del Paris Saint-Germain fuori dai propri confini, una squadra ricca di talento che in centottanta minuti non riesce a segnare nemmeno una volta al Bayern Monaco. Le contingenze di certo non aiutano, dagli infortuni alla prestazione decisamente opaca di Verratti, responsabile su entrambe le reti dei bavaresi.

Ma al tempo stesso non sono esimenti: se l’eliminazione dalla Champions League si verifica per quattro volte agli ottavi di finale nelle ultime sei edizioni, il problema è endemico e non episodico. I tedeschi, d’altro canto, si confermano una delle favorite per la vittoria finale, dopo l’ennesima prova compatta e accorta, esaltata da una cinica concretezza in una partita ben lontana dal tenore emozionale dell’ultimo precedente all’Allianz Arena.